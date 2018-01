IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 15 gennaio 2018

Il SEGRETO / Adela è innamorata di Carmelo - ma non dimentica il passato (Anticipazioni 12 gennaio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 12 gennaio 2018: Donna Francisca trova una moglie per Mauricio, nella speranza di separarlo una volta per tutte da Fè.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:11:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO dal 15 al 19 Gennaio 2018 : Camila scappa : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Camila scopre il tradimento di Hernando La prossima settimana a Il Segreto accade davvero di tutto, partiamo da Los Menantiales. La famiglia Dos Casas si appresta a vivere un momento di grande crisi. Camila chiede alla sua amica Lucia i motivi per cui ha cercato di suicidarsi, ma lei non […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 15 al 19 Gennaio 2018: Camila scappa proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il SEGRETO da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio : la scelta coraggiosa di Matías : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dal 15 al 19 gennaio. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La sofferenza di Beatriz Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella ...

IL SEGRETO/ Donna Francisca trova una moglie per Mauricio (Anticipazioni 12 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 12 gennaio 2018: Donna Francisca trova una moglie per Mauricio, nella speranza di separarlo una volta per tutte da Fè.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni febbraio : Cristobal costretto ad uccidere Video : Nuove inquietanti anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo per il mese di febbraio 2018. Cristobal, dopo aver scoperto che Severo è vivo e che Carmelo è stato al suo fianco solo per tradirlo e farlo impazzire, giura vendetta. Nessuno potra' fermare la sua furia, nemmeno l'arrivo del temuto padre Eusebio, tra l'altro gravemente malato. A tal proposito entrera' in gioco Francisca Montenegro che, approfittando della confusione e dello stato ...

Il SEGRETO anticipazioni : HERNANDO perde il 51% dei MANANTIALES : A Il segreto, sta per cominciare un periodo piuttosto complicato per il povero HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel): pur di risollevare l’impresa dei MANANTIALES, andata in malora per i molteplici inganni del defunto Damian (Ignacio Montes), il marito di Camila Valdesalce (Yara Puebla) ricorrerà all’aiuto del pericolo strozzino Exposito e comprometterà ulteriormente la sua difficile situazione economica… Secondo quanto ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 12 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 12 gennaio 2018: Lucia si risveglia e subito cerca Hernando, cosa che fa infuriare Camila. A Puente Viejo, intanto, tutti festeggiano Carmelo e gli chiedono scusa per averlo accusato di essere un traditore. Cristobal è fuori di sé dalla rabbia e giunge voce che ha dato ordine ai suoi uomini di trovare Candela e il bambino per farli fuori. Per quanto Adela ami Carmelo, non riesce a superare quanto ...

Anticipazioni Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio : il dolore di Beatriz : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dall’8 al 12 gennaio. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Matias sta per sposare Marciela Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 15-19 gennaio 2018 : arriva il temuto padre di Cristobal! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio 2018: Eusebio pronto a punire Cristobal! Hernando confessa il tradimento! Anticipazioni Il Segreto: Eusebio Garrigues, padre adottivo di Cristobal, giunge a Puente Viejo con l’intento di punire il figlio! Hernando confessa a Camila di averla tradita con Lucia! Nicolas sempre più innamorato della Valdesalce! Parte una nuova appassionante settimana in compagnia ...

Il SEGRETO - anticipazioni marzo : un personaggio storico saluta Puente Viejo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato che Carmelo diventare sindaco di Puente Viejo [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che uno dei personaggi più amati dai telespettatori lascera' la soap opera. anticipazioni Il Segreto: una protagonista lascia la soap opera Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto [Video] in onda ad inizio marzo su Canale 5 ...

IL SEGRETO / L'ira di Cristobal Garrigues si abbatte contro Severo? (Anticipazioni 11 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 11 gennaio 2018: Cristobal Garrigues rivolge la sua ira contro Severo e tutti gli altri abitanti di Puente Viejo con pubbliche minacce.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:25:00 GMT)

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 11 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 11 gennaio 2018: Severo affronta Cristobal in piazza ma a quel punto l’ira di Garrigues è violenta, tanto da minacciare ogni abitante di Puente Viejo. Per quanto terrorizzati dall’ex intendente, i concittadini si scusano con Carmelo. A Los Manantiales, Lucia Torres decide di compiere un gesto assolutamente inconsulto… Beatriz Dos Casas viene eletta reginetta di bellezza. Invece ...

Anticipazioni Il SEGRETO : FE lascia (momentaneamente) Puente Viejo : Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno congedarsi momentaneamente dalla simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner): vessata in continuazione da Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura del suo amato Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), la domestica prenderà la sofferta decisione di lasciare Puente Viejo. Scopriamo dunque insieme come si arriverà a questo clamoroso risvolto… In primo luogo, le ...

Il SEGRETO anticipazioni : Mauricio si sposa con Nazaria - ecco chi è lei : Anticipazione Il Segreto: Francisca organizza il matrimonio di Mauricio con Nazaria Mauricio e Fe si sono innamorati e questo è ben noto a tutti i telespettatori de Il Segreto ormai. In ogni caso, la domestica e il capomastro di Francisca non possono dare sfogo ai loro sentimenti a causa della volontà della loro padrona. La […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Mauricio si sposa con Nazaria, ecco chi è lei proviene da Gossip e Tv.