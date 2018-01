mercato - benvenuti al supermarket internazionale dei tecnici : Le grandi metropoli del calcio, Londra, Manchester, Madrid, Parigi e Monaco, si interrogano sul futuro delle panchine. Perché, escluso il City con Guardiola, sono tanti i big club che a fine stagione ...

Il mercato dei parametri zero : i potenziali migliori affari tra i giocatori in scadenza : Uno dei mercati più interessanti per i club italiani è quello dei parametri zero, ossia i giocatori in scadenza di contratto L'articolo Il mercato dei parametri zero: i potenziali migliori affari tra i giocatori in scadenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ramires all'Inter / Calciomercato - le perplessità dei tifosi sul brasiliano : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:02:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli vola in Germania : tutti gli obiettivi dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan prova a recuperare posizioni in classifica, la squadra di Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Crotone. Adesso a tenere banco è il mercato, viaggio in Germania per Mirabelli con l’intenzione di visionare diversi calciatori. obiettivi in Budesliga, si preannunciano altre operazioni dopo quelle di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Pescara - Cuzzi : arriva il mercato agricolo in via dei Bastioni : Pescara, 10 gen. (askanews) Torna il mercato dei produttori agricoli a Pescara centro. Definita la graduatoria per l'assegnazione di 26 postazioni a produttori agricoli che consente l'istituzione di ...

Calcio - classifica dei 100 calciatori con il più alto valore di mercato : Neymar in vetta - Insigne il primo italiano : Il CIES Football Observatory ha stilato una graduatoria un po’ particolare: la classifica dei 100 calciatori con il più alto valore di mercato. In base a 9 parametri, tra cui età, prestazioni, esperienza internazionale e contratto, il brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar è risultato il più “costoso”, con un valore di 213 mln. Completano il podio l’asso del Barcellona Leo Messi (202.2 mln) e Harry Kane (194.7) del ...

Calciomercato Lazio - il Napoli su Luis Alberto : le intenzioni dei biancocelesti : Calciomercato Lazio – Stagione entusiasmante in casa Lazio in campionato, Europa League e Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi si candida ad essere protagonista fino al termine in tutte le competizioni. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, aggiornamenti nelle ultime ore. Assalto del Napoli per Luis Alberto, il tecnico Maurizio Sarri è stato stregato dallo spagnolo. Non ci sono però i margini di trattativa, il presidente ...

Tokyo - ultima asta dei tonni di inizio anno al mercato di Tsukiji - : Entro ottobre tutte le attività commerciali dovrebbero essere spostate nell'area di Toyosu, nella zona orientale della città

mercato Milan : Augustinsson del Werder Brema nuovo obiettivo dei rossoneri : Già ieri erano fuoriuscite indiscrezioni relative a tale trattativa, confermate poi oggi dal Corriere dello Sport che scrive come il Milan, ed in particolare il d.s. Massimiliano Mirabelli , siano ...

Calciomercato Juventus/ News - Pjaca-Schalke : il DS dei tedeschi conferma il prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il direttore sportivo dello Schalke 04 conferma l'arrivo in prestito di Marko Pjaca, che lascia temporaneamente l'Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Widmer nella lista dei desideri? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:48:00 GMT)

CALCIOmercato ROMA/ News - anche Simone Verdi nel mirino dei giallorossi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

Serie C mercato : le trattative dei tre gironi - valzer di bomber per le capoliste Video : Ci siamo, da domani si fa sul serio. La finestra della sessione invernale del #Calciomercato, in Serie C, fara' il suo ingresso e fino al 31 gennaio le Societa' potranno operare ufficialmente per migliorare, se possibile, i propri organici. Lecce su Perez, il Padova su Gliozzi Partiamo dalle attuali capoliste dei tre gironi. Il Lecce [Video] segue da tempo l'attaccante Leonardo Perez dell'Ascoli e, come viene riportato da ''TuttoC.com'', si ...