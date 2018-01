Il disagio sociale scende lievemente a novembre

Cgil - cresce il disagio sociale : colpisce quattro milioni e mezzo di lavoratori : MILANO - I dati ufficiali dicono che il mercato del lavoro sta migliorando , per quanto lo faccia ormai al traino dei contratti a termine. Ma secondo la Cgil , nei primi sei mesi dell'anno l'area del ...

disagio sociale in aumento nel mese di ottobre : (Teleborsa) - Cresce a ottobre il Disagio sociale degli italiani. Nello scorso mese il Misey Index Confcommercio ha fatto segnare quota 18,8 punti, quattro decimi di punto in più rispetto a settembre, ...

disagio sociale in aumento nel mese di ottobre : Cresce a ottobre il Disagio sociale degli italiani. Nello scorso mese il Misey Index Confcommercio ha fatto segnare quota 18,8 punti , quattro decimi di punto in più rispetto a settembre , per effetto ...