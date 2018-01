: Ikea vuole che le donne facciano pipì sulla sua pubblicità - mondonaif : Ikea vuole che le donne facciano pipì sulla sua pubblicità - GulfB2B : Ikea vuole che le donne facciano pipì sulla sua pubblicità - news89com : Ikea vuole che le donne facciano pipì sulla sua pubblicità - cronycles : "#Ikea vuole che le donne facciano pipì sulla sua pubblicità" - alelagattarossa : Ikea vuole che le donne facciano pipì sulla sua pubblicità -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Se sei incinta, larivista mostra uno scontoculla. Per saperlo, ovviamente, devi farci lasopra. È questa “la campagna pubblicitaria che può cambiare la tua vita così come la conosci” lanciata dain Svezia. Il gigante dell’arredamento ha comprato pagine pubblicitarie su alcune riviste svedesi e ha inseritonella parte bassa della pagina un test di gravidanza. È un test che funziona come tutti gli altri, con l’urina (come da video, appositamente versata con un contagocce). Se il test è positivo attiva la grafica che mostra lo sconto famiglia per l’acquisto di una culla. Laè disponibile solo sul mercato svedese e solo su alcune riviste (la tecnologia in questione non è delle più economiche). “Per fare in modo che la funzione interattiva dell’annuncio fosse possibile, abbiamo dovuto fare diversi ...