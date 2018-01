Ignazio Marino e la doppia morale

Rassegna stampa 12.1.2018 - Ignazio Marino condannato a due anni per peculato per gli scontrini : Terrorista islamico pugnala con le forbici tre guardie in un carcere in Francia Repubblica, economia . Auto, Fca investe un miliardo di dollari negli Usa. Bonus da 2mila dollari a 60mila dipendenti L'...

L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino Storia buffa dei 28 mesi del "Marziano" tra sogni e cadute : Messia quando entrò in Campidoglio, amministratore naive delle pratiche amministrative. Capitano con istinti da suicidio politico nei marosi delle polemiche, innovatore nelle battaglie che l'hanno ...

Ignazio Marino : 'Sentenza politica sotto elezioni - queste accuse sono un'assurdità' : Esce dall'aula di tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Cammina a passo svelto e alle cinque di pomeriggio abbandona piazzale Clodio e si barrica nello studio del suo avvocato a Prati, per mettere ...

Caso scontrini - Ignazio Marino condannato in appello a 2 anni - L'ex sindaco di Roma : 'Sentenza politica' : La Procura generale chiedeva per il chirurgo la condanna a due anni e mezzo per il Caso delle cene pagate con la carta di credito del Campidoglio e l'assoluzione dall'accusa di truffa per la vicenda ...

