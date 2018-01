Ieri e oggi seconda puntata | ospiti venerdì 12 gennaio

IVA ZANICCHI/ Annunciata una collaborazione artistica per nuova versione di ‘Zingara’ (Ieri e oggi) : La cantante e conduttrice Iva ZANICCHI che questa sera ospite a Ieri e oggi, programma trasmesso su Rai 3 sta per lanciare una nuova versione di Zingara in lingua inglese e spagnola.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:20:00 GMT)

CARLO VERDONE/ “Di questi tempi è sempre più difficile far ridere” (Ieri e oggi) : CARLO VERDONE ospite a Ieri e oggi, il programma che ha trasformato la memoria televisiva in spettacolo. Il popolare attore al cinema con Benedetta follia.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:15:00 GMT)

Vaccini e Jobs Act cancellati oggi - Ieri la Fornero - domani maltempo e vecchiaia? : ROMA Vaccini e Jobs Act cancellati, andranno via. Non appena rispettivamente Salvini e Berlusconi alleati avranno vinto le elezioni. oggi infatti è toccato all'obbligo di vaccinarsi e alla legge su ...

VIeri-Inter - la causa infinita per lo spionaggio : oggi ha perso Bobo : Vieri-Inter, la causa infinita per lo spionaggio: oggi ha perso Bobo A 12 anni e mezzo dal divorzio calcistico, giugno 2005, dopo sei anni di non sempre pacifica convivenza cominciata nel ’99 coi 90 miliardi di lire versati per acquistarlo dalla Lazio, Bobo Vieri e l’Inter (era l’Inter di Massimo Moratti) stanno ancora disputandosi i […] L'articolo Vieri-Inter, la causa infinita per lo spionaggio: oggi ha perso Bobo ...

UlivIeri : "Appoggio a Tommasi" : 'Io per primo in tempi non sospetti ho detto che se Tommasi si fosse candidato gli avremmo dato il nostro appoggio. Ora ci dovremo sedere attorno a un tavolo perché anche noi abbiamo le nostre ...

RITA PAVONE/ Video - la cantante e quell'indimenticabile incontro con Elvis (Ieri e Oggi) : Video, RITA PAVONE sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi. Nel frattempo, scalda le polemiche con due colleghe: la Bertè e la Mannoia.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:45:00 GMT)

Rita Pavone/ Video - per la cantante un grande rimpianto chiamato "America" (Ieri e Oggi) : Video, Rita Pavone sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi. Nel frattempo, scalda le polemiche con due colleghe: la Bertè e la Mannoia.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:45:00 GMT)

ENRICO MONTESANO/ Video - il ricordo di Lando Fiorini : "una volta lo misi in mutande..." (Ieri e Oggi) : Video, l'attore romano ENRICO MONTESANO racconta un simpatico aneddoto vissuto con il cantante Lando Fiorini, di simpatie calcistiche opposte alle sue.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:30:00 GMT)

RITA PAVONE/ Video : "Fiorella Mannoia? Non è più una di prima pelle" (Ieri e Oggi) : Video, RITA PAVONE sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi. Nel frattempo, scalda le polemiche con due colleghe: la Bertè e la Mannoia.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:20:00 GMT)

SCIENZAEVENTI/ Scienza & Fantascienza 2017. I viaggi spaziali : Ieri - oggi - domani e…dopodomani : "Scienza & FantaScienza 2017", un ciclo di seminari presso l’Università dell’Insubria di Varese dedicato a: "I viaggi spaziali …ieri, oggi, domani e… dopodomani"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Ieri e Oggi : Carlo Conti apre su Rai 3 la stagione del ‘vintage’. Primi ospiti Rita Pavone ed Enrico Montesano : Ieri e Oggi Il 2018 avrà il sapore del vintage con Carlo Conti, che in primavera riporterà in radio e in tv La Corrida. Intanto, a partire già da questa sera, rispolvera dopo più di cinquant’anni di distanza dall’esordio Ieri e Oggi, il programma che ha trasformato prima di tutti la memoria televisiva in spettacolo, inventando un modo nuovo di fare televisione. Cinque le puntate in programma nella seconda serata di Rai 3. Ecco gli ...

PICCOLA LADY/ Su Rai 1 il film con Christiane FilangIeri (oggi - 5 gennaio 2018) : PICCOLA LADY, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Philippa Schöne, Christiane Hörbige e Veronica Ferres, alla regia Gernot Roll. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Ieri E OGGI/ Anticipazioni prima puntata : Carlo Conti intervista Enrico Montesano e Rita Pavone : Nella prima puntata della nuova edizione di IERI e OGGI, programma in onda su Rai 3, Carlo Conti intervisterà Enrico Montesano e Rita Pavone. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:15:00 GMT)

Meteo Bolzano : Ieri la 6ª nevicata della stagione - oggi attesi nuovi fiocchi : ieri a Bolzano si è registrata la 6ª nevicata della stagione (la prima risale al 29 novembre): nello scorso inverno la prima e ultima nevicata si è verificata il 13 gennaio. oggi è attesa neve su tutta la Provincia, soprattutto in val Venosta, val Passiria, alta val Isarco e val Pusteria. Per il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin, cadranno tra i 10 e i 30 cm di manto bianco. L'articolo Meteo Bolzano: ieri la 6ª nevicata della stagione, oggi ...