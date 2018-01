Ideal Standard | Zingaretti | al Mise per trovare soluzioni

Ideal Standard - lavoratori in presidio davanti al Mise. Contestato Grasso : “Vattene”. Lui : “Qui per dare solidarietà” : Uno dei lavoratori di Ideal Standard, nel corso del sit-in di protesta a Roma davanti al ministero dello Sviluppo economico per dire no a tagli e licenziamenti, ha Contestato il leader di LeU Pietro Grasso, intervenuto per manifestare la sua solidarietà. Grasso è stato comunque sostenuto dalla maggioranza dei manifestanti, ai quali ha spiegato: “Come avevo promesso sono venuto a dare la mia solidarietà. Sono in contatto con il ministro ...