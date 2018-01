I tifosi del Bologna a Verdi | “Ma cosa vai a fare al Napoli?”

Pallotta fa discutere - “al Sud problemi di sicurezza” - tifosi furiosi : “e gli episodi di San Siro - Bentegodi e curva della Juventus?” : La Roma non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ma a fare discutere sono anche e sopratutto le situazioni fuori dal campo. In particolar modo il caso Nainggolan che non è stato convocato per l’ultima partita ma anche alcune dichiarazioni di Di Francesco che ha allontanato l’obiettivo scudetto e quella di Monchi che ha parlato di mancata ...

Niente trasferta ad Avezzano per i tifosi della Vastese - la delusione delle due società : È una decisione che ci fa male e che compromette quella che, siamo certi, sarebbe stata una bella giornata di sport e tifo . Come società, come dirigenti, investiamo risorse e passione per riportare ...

Uefa - i tifosi eleggono la squadra ideale del 2017 : ci sono due juventini e mezzo : ... colonne portanti della Juventus di Allegri, che hanno raccolto le preferenze di appassionati di calcio di tutto il mondo. La squadra è dominata da giocatori del campionato spagnolo, ben sei. Come da ...

Nuovi ‘guai’ in vista per Milan e Inter : il diktat del governo cinese spaventa i tifosi - i dettagli : Berlusconi e Moratti hanno deciso di vendere rispettivamente Milan e Inter a colossi cinesi con la speranza di vedere nuovamente le proprie ‘creature’ ad alti livelli, ma c’è il rischio che i tifosi rimpiangeranno i due storici patron visto come si stanno mettendo le cose in Cina. Il governo cinese, infatti, ha lanciato un diktat chiaro: “Stop agli investimenti illogici”. Non si può e non si deve più spendere. ...

MotoGp – I tifosi di Valentino Rossi ‘preoccupati’ per le condizioni fisiche del Dottore : “è troppo magro” - il pilota risponde così : 1/16 ...

Strambelli - niente Lecce : i tifosi dicono no. Colpa del trenino barese : Il trenino di festa sotto il naso dei tifosi del Lecce mette il veto all'approdo di Nicola Strambelli al club giallorosso. Il fantasista del Matera, nato a Bari e cresciuto nelle giovanili biancorosse,...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi : i tifosi partenopei già pazzi dell’attaccante (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: i tifosi del club partenopeo si sono già scatenati sul web, e stanno cercando di convincere Smone Verdi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:37:00 GMT)

Lazio - l'oro di don Luis Alberto : ha rischiato di smettere e oggi e delizia i tifosi : L'unico a crederci sempre è stato Igli Tare. Il ds della Lazio lo aveva scelto nell'estate del 2016 per coprire il buco lasciato libero da Antonio Candreva. Scelse un jolly più che un esterno. Uno ...

Pitti Uomo - le sciarpe dei tifosi del Museo della Moda : ... l'iniziativa con cui l'artista italiano più controverso della scena contemporanea invade i gift shop dei musei di tutto il mondo, prima tappa del suo nuovo progetto Made in Catteland . Un omaggio a ...

Atalanta - rientro da eroi : tifosi impazziti - delirio dopo il successo contro la Roma [VIDEO] : L’Atalanta continua ad incantare e dopo l’impresa in Coppa Italia si conferma anche in campionato, partita fantastica per la squadra di Gasperini in campionato contro la Roma, blitz esterno firmato da Cornelius e De Roon, inutile la rete nella ripresa di Dzeko. I tifosi sono sempre più impazziti dell’Atalanta che sta regalando soddisfazioni incredibili ai propri tifosi, nessun obiettivo è irraggiungibile per questa squadra e ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta che delude i tifosi : Calciomercato Juventus – La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Cagliari, importanti indicazioni di Marotta in chiave mercato ai microfoni di Premium Sport: “la società ha fatto un mercato per il futuro, il presente è importante ma abbiamo fatto operazione come Bernardeschi, Bentancur e Douglas Costa per il futuro. Non avevamo bisogno di risposte immediate, e Allegri ne ha ponderato il loro utilizzo ed è il caso di ...

Scontri a Napoli : tentato assalto ai tifosi del Verona : Scontri a Napoli poco prima dell'inizio della partita contro il Verona. Nei pressi della Stazione Centrale della città, infatti, un centinaio di supporters partenopei hanno tentato l'assalto agli ultras veneti finendo per scontrarsi con le forze dell'ordine. Gli Scontri sono avvenuti in Corso Arnaldo Lucci e sono durati oltre un quarto d'ora, con alcuni feriti tra gli agenti. La situazione, fanno sapere al momento, è tornata alla normalità.

