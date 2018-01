: #HappyBirthdayZayn I progetti di Zayn Malik per il 2018, dal nuovo album al tour europeo (con date in Italia?) - Cinziadlp : #HappyBirthdayZayn I progetti di Zayn Malik per il 2018, dal nuovo album al tour europeo (con date in Italia?) - OptiMagazine : #HappyBirthdayZayn I progetti di Zayn Malik per il 2018, dal nuovo album al tour europeo… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Idiper ilcomprendono undi inediti e lanée in Europa. Nel giorno del suo compleanno, facciamo il punto sul futuro musicale dialla ricerca delle prime indiscrezioni e delle prime conferme sui suoi prossimi passi nel mondo della discografia.Dopo un felice percorso al fianco degli One Direction,ha lasciato il gruppo preferendo la carriera solista. Ha già consolidato il suo successo mettendo a segnoe tormentoni di risonanza mondiale ma si attendono ancora appuntamenti promozionali in Italia.Quali sono idiper il? Nel corso di alcune interviste rilasciate sul finire delha fatto riferimento al rilascio di undisco, atteso per i prossimi mesi. Alla pubblicazione della nuova musica farà ovviamente seguito unanée che potrebbe comprendere appuntamenti anche in Italia....