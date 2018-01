I cicli di digiuno prolungato rigenerano le cellule del nostro corpo

: @diegopetrucci Interessante… funziona? Sono cicli di digiuno? - aliasMyst : @diegopetrucci Interessante… funziona? Sono cicli di digiuno? - sempreperche : #acetodimele grazie a #riza Per cicli di 15 gg, bevi al mattino a digiuno un bicchiere di acqua tiepida nel quale a… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Secondo uno studio pubblicato su Cell Stem Cell. idinon solo proteggono i danni causati al sistema immunitario, un importante effetto collaterale della chemioterapia, ma inducono la rigenerazione del sistema immunitario, spostando lestaminali da uno stato inattivo a uno stato di auto-mantenimento. Un risultato molto interessante che ha dimostrato come lunghi periodi diabbassano significativamente i livelli di globuli bianchi. I ricercatori californiani confermano dunque che ilinnesca un meccanismo o uno switch rigenerativo che spinge le staminali a creare nuovissimedel sangue, in particolare i globuli bianchi, essenziali per il ripristino del sistema immunitario, promuovendo la rigenerazione distaminali del sistema ematopoietico. Tale scoperta potrebbe essere particolarmente utile per i pazienti che soffrono di ...