I 5 concerti più lunghi nella storia del pop-rock

I concerti in Italia delle star internazionali più attesi nel 2018 : Preparati, perché anche il 2018 sarà un anno carico carico di musica live! via GIPHY Dopo un 2017 epico, anche il nuovo anno si prospetta bello denso di concerti. Sono molte, infatti, le star del pop e del rock internazionale che passeranno a trovarci in Italia nell'arco di tutto il 2018. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto ci sono riassunti i principali concerti di cantanti e band internazionali che ...

Al via "Natale a Martina Franca" : mercatino - spettacoli e concerti per una festa ancora più grande. : Un'altra bella novità 2017 sarà la "Settimana bianca in valle d'Itria", con spettacoli quotidiani dal 26 dicembre al 1° gennaio, curati da diverse associazioni della città. La festa finale si ...

I 10 concerti più belli del 2017 : ... che ormai può contare sempre meno sui ricavi delle vendite degli album fisici, mentre lo streaming offre ricavi modesti anche per chi può vantare milioni di ascolti dei suoi brani. Vediamo quali ...

Rimini - il Capodanno più lungo del mondo : concerti e programma eventi : Capodanno 2018 Rimini. Nella cittdina della Riviera Romagnola torna con una nuova edizione l’evento che conclude in bellezza l’anno: il Capodanno più lungo del mondo. Sono 150 gli eventi in programma. Un caleidoscopio fra luminarie natalizie, mercatini, cori sotto l’albero, i mille presepi e i due villaggi di ghiaccio al mare e in centro storico. Il 31 dicembre Nina Zilli e Daniele Silvestri saranno i protagonisti del concertone ...

I 10 concerti più belli del 2017 : Quello che fa urlare ai suoi fedeli fan, ad ogni concerto, "siamo solo noi", mentre "tutto il mondo è fuori". 5) Eddie Vedder (24 giugno Firenze, 26 e 27 giugno Taormina) Si possono tenere in pugno ...