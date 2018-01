HTC Vive Pro | realtà virtuale da pelle d' oca Lo abbiamo provato

HTC annuncia Vive Pro e il Wireless Adapter : Consente il Wireless 4K, HDR, lo streaming dal computer al dispositivo. La buona notizia è che se siete un utente del vecchio Vive potrete utilizzare Wireless Adapter. Sembra tutto molto interessnate,...

Arriva l'annuncio ufficiale al CES 2018 : ecco HTC Vive Pro : Tutti i gli appassionati di VR attendevano l'annuncio ufficiale del nuovo visore di HTC Vive dopo le ultime indiscrezioni comparse in rete nella giornata di ieri, ebbene ora è ufficiale: la compagnia ha rivelato HTC Vive Pro al CES 2018.Come già riportato nella nostra notizia, si tratta di una versione aggiornata del visore, con un nuovo design, lenti ottiche migliorate e cuffie ad alta risoluzione. Confermato anche l'aumento del 78% della ...

L.A. Noire : The VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive : Uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione, L.A. Noire, è approdato su current gen da qualche tempo, il thriller poliziesco di Rockstar ha rivisto la luce su PS4, Xbox One e Switch, di queste versioni vi abbiamo già proposto la nostra recensione, ma, come saprete, c'era un'altra versione in arrivo, stiamo parlando di L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive.Ebbene, L.A. Noire: The VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive. Con ...

Fallout 4 VR è ora disponibile per HTC Vive : Fallout 4, l'apprezzato gioco di avventura post-apocalittivo di Bethesda è ora disponibile in tutto il mondo per la realtà virtuale su HTC Vive. Fallout 4 VR è un vero open-world che offre un impareggiabile numero di contenti in VR per i giocatori, compreso il vero core del gioco, ma con nuove feature come il nuovissimo combat system, il crafting e i sistemi di costruzione completamente re-inventati per la realtà virtuale.Come unico sopravvisuto ...

Valve : confermati i lavori su alcuni giochi VR per HTC Vive : Nel mese di febbraio di quest'anno Gabe Newell affermò che Valve stava lavorando ad alcuni progetti pensati per la realtà virtuale. All'epoca, Newell parlò di "veri e propri giochi completi", ma da quel momento non sono più emerse notizie in merito.Oggi, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo che Valve risulta ancora al lavoro sui titoli VR per HTC Vive. Infatti, in un'intervista con Glixel Dan O'Brien, general manager di HTC Vive, ...

DOOM VFR è ora disponibile per PlayStation VR e HTC VIVE : DOOM VFR è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation VR e HTC VIVE. Sviluppato da id Software, pionieri del genere degli sparatutto in prima persona e della moderna VR, DOOM VFR ripropone nell'ambiente della realtà virtuale le frenetiche e brutali dinamiche di DOOM, offrendo al giocatore la possibilità di VIVEre un'esperienza mai vista.I giocatori vivranno l'universo di DOOM come mai prima d'ora, attraversando senza soluzione di ...

HTC Vive Focus - un interessante visore VR con le smanie d’indipendenza : HTC presenta Vive Focus, un dispositivo per la realtà virtuale decisamente interessante che però, al momento, sarà venduto solo in Cina L'articolo HTC Vive Focus, un interessante visore VR con le smanie d’indipendenza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Annunciato HTC Vive Focus : un nuovo visore per la realtà virtuale completamente standalone : Non possiamo di certo dichiararci sorpresi ma considerando che HTC arrivava da un periodo economicamente difficile non ci saremmo aspettati un annuncio così celere per una nuova iniziativa in ambito realtà virtuale. La compagnia vuole però ampliare la propria offerta di visori seguendo un trend che in questi mesi sta sempre più diventando attuale: quello degli headset standalone.Come riportato da DualShockers, nel corso della Vive developer ...

Killing Floor : Incursion arriva su HTC Vive : Lo sparatutto in prima persona di Tripwire Interactive, Killing Floor: Incursion, è stato lanciato per Oculus Rift lo scorso Agosto, rimembra VRfocus.Ebbene, quest'oggi anche i possessori di un HTC Vive potranno calarsi nel mondo virtuale di Killing Floor: Incursion, il gioco è infatti ora compatibile per Vive. Inoltre entrambe le versioni del gioco riceveranno un aggiornamento con nuove contenuti ora rilasciati.L'aggiornamento include il ...