' Ho un tumore | devo dire basta' | si ferma la famosa sciatrice

"Ho un tumore - mi devo fermare. Ma tornerò". Elena Fanchini annuncia perché non andrà alla sua 4° Olimpiade : La sciatrice azzurra Elena Fanchini ha un tumore e non prenderà parte ai Giochi Olimpici al via il 9 febbraio prossimo. È lei stessa a fare l'annuncio su Facebook."A tutti è capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida - scrive la sciatrice azzurra - una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non é facile ...