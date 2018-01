Hai fatto passare il Jobs Act Grasso contestato dagli operai

Elezioni - Adinolfi lancia l’appello a Povia : “Candidati col Popolo della Famiglia. Hai fatto la storia della musica italiana” : Appello del leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) per la candidatura del cantautore Giuseppe Povia nel suo partito: “Mi farebbe molto piacere. Se lui ha desiderio di venire con noi, bussi e gli sarà aperto. Peraltro, Povia è molto amico di Gianfranco Amato, che è il segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Se lui volesse, saremmo assolutamente disponibili. A me piacciono ...

Harvey Weinstein schiaffeggiato da un uomo in un ristorante : "Per quello che Hai fatto alle donne" : NEW YORK, 10 GEN - Harvey Weinstein è stato aggredito in un ristorante di Scottsdale, in Arizona, dove stava cenando in compagnia di un "coach" del centro di riabilitazione di cui da mesi è in cura. "Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne", ha detto un cliente che, evidentemente alticcio, ha affrontato il produttore cercando di prenderlo a pugni. I fendenti sono andati a vuoto, ma Weinstein ha perso l'equilibrio ...

Weinstein insultato e aggredito in un ristorante «per quel che Hai fatto a quelle donne» : Il produttore cinematografico al centro degli scandali sulle molestie sessuali stava cenando in un ristorante con un addetto del centro di riabilitazione dove è in cura

MARINA RIPA DI MEANA - LITE CON FABRIZIO CORONA/ Video - “se Hai il cancro stai a casa - buffona!” (La Fattoria) : MARINA RIPA Di MEANA, nel 2009, partecipò a La Fattoria, reality show di Canale 5, durante il quale litigò con FABRIZIO CORONA e, successivamente, fu ricoverata per un malore.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:36:00 GMT)

Abusa della cugina dopo la disco - lei trova in borsa gli indumenti intimi. 'Cosa mi Hai fatto?' 'Un approccio' : MARANO. Doveva essere una serata di festa, da passare con gli amici in una delle tante discoteche del litorale flegreo, e invece la notte tra il 25 e il 26 dicembre si è trasformata in un incubo per ...

"Alessio - mi Hai fatto piangere" : Giro il mondo, ma quando salgo a trovare i miei, una o due sedute dal Gigi non me le toglie nessuno. Ho altri fisioterapisti in Toscana, a Roma, a Milano ma lui è speciale". Ho letto che quando è nel ...

"Che cosa Hai fatto quando eravamo al buio?" - la commedia ad Alassio : Alassio. Aveva debuttato il 17 luglio scorso al Festival teatrale di Borgio Verezzi. Mercoledì 27 dicembre in programma la commedia "Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?". Lo spettacolo sarà ...

Il retroscena La Boschi - lo scandalo banche - l'accusa di mentire e lo scontro con Travaglio in tv : "Hai fatto soldi con un'attrice mezza ... : La crisi si apre intorno alle 14 a palazzo San Macuto, a Roma, dove la Commissione banche sta sentendo Giuseppe Vegas:il numero uno della Consob in scadenza proprio in questi giorni, uomo di Forza ...

Luzzara - il padre dei bimbi uccisi : "Cosa Hai fatto..." : E proprio il mondo del rugby ha voluto mostrare la sua vicinanza a quel padre pieno di dolore: 'Tutta la grande famiglia del rugby italiano si stringe all'Azzurro #Italrugby Andrea Benatti in questo ...

Luzzara - il padre dei bimbi uccisi : Cosa Hai fatto... : In un attimo ha visto scomparire la sua famiglia. La sua bimba e il suo bimbo di 2 e 5 anni uccisi dalla madre, Antonella Barbieri, che adesso è in carcere e rifiuta le cure. Per Andrea Benatti, il padre delle due povere vittime della follia di quella madre che doveva proteggerle, è arrivato il momento più duro. Dovrà fare i conti con un dolore che non si può spiegare a parole, una ferita profonda che lo segnerà per sempre. Quando i carabinieri ...

Juventus - Matuidi in esclusiva : 'Siamo ancora vivi. Reina - ma come Hai fatto?' : "Partita non decisiva, ma molto importante per il futuro del campionato - ha detto il francese in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - credo sia stato un messaggio chiaro: noi siamo ancora qui e ...