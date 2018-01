Groove Musica | attenzione | Microsoft continua a rinnovare l’abbonamento Pass anche se non

Microsoft uccide Groove Musica - nuova partnership con Spotify : [Aggiornamento1] Riaggiorniamo l’articolo per ricordarvi che da oggi non potrete più acquistare Musica dal Microsoft Store nè tantomeno rinnovare l’abbonamento Pass. Articolo originale, Microsoft ha pubblicato un post ove ha spiegato in maniera totalmente inaspettata che l’abbonamento Pass di Groove Musica non sarà più disponibile a partire dal 31 dicembre. Ciò significa che non riuscirete più ad acquistare le canzoni dal ...