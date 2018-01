Grillo | il blog si stacca dal M5s e da Casaleggio - Di Maio | resta con noi

Grillo - il blog si stacca dal M5s e si allontana da Casaleggio junior : ... quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog beppeGrillo, ossia io, andrò a un po' in giro per il mondo con video, conferenze. Sono ...

Il blog di Grillo divorzia dalla Casaleggio associati. I vertici : "Ora M5s è autonomo" dallo showman : Il divorzio tra Beppe Grillo e il suo Movimento si è rivelato un processo lungo, fatto di scossoni, ripensamenti e freddezza ai piani alti anche tra lo stesso fondatore e Davide Casaleggio. Ora siamo arrivati all'atto ufficiale che comprende quella che, nel linguaggio giuridico-matrimoniale, si chiama la separazione dei beni. La casa comune, cioè il blog di Beppe Grillo, diventa patrimonio unicamente del comico genovese e ...

Grillo : Entro una settimana blog via dalla Casaleggio Associati : Per certi versi è una svolta epocale, anche se era già stata annunciata. Il blog di Beppe Grillo si separa dalla Casaleggio Associati. E il comico genovese accelera i tempi: Entro una settimana ad occuparsi del suo blog non sarà più l'agenzia dove quel progetto nacque, da un'idea di Gianroberto Casaleggio di 13 anni fa. Le strade si dividono: Grillo, come annunciato nel discorso di fine anno, sul suo blog darà spazio ai temi che gli ...

Meno politica e meno 5 Stelle - tra una settimana la metamorfosi del blog di Beppe Grillo : Il 16 gennaio, al massimo due giorni dopo, si consumerà la metamorfosi, già annunciata, del blog di Beppe Grillo. A rivelarlo è l'Adnkronos. La formula del blog sarà più Grillo, meno politica e meno 5 Stelle. Data storica perché il blog, nato 13 anni fa da un'intuizione di Gianroberto Casaleggio, non sarà più gestito dalla Casaleggio associati.La novità era stata annunciata da Grillo ...

Blog Grillo in tilt - prorogato termine candidature parlamentarie : Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del MoVimento 5 Stelle, unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai ...

Blog Grillo in tilt - prorogato termine candidature parlamentarie : Roma, 3 gen. (askanews) Blog di Beppe Grillo in tilt per i troppi accessi nel giorno della scandenza per la presentazione delle autocandidature per le parlamentarie M5s: il termine era stato fissato '...