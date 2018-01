Greenberg | Xbox One ha venduto più di PS4 in USA durante il mese di dicembre

: Chi ha venduto di più negli USA durante il mese di dicembre? #Switch #XboxOne #PS4 - Eurogamer_it : Chi ha venduto di più negli USA durante il mese di dicembre? #Switch #XboxOne #PS4 -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Il periodo delle festività natalizie si è rivelato molto positivo per tutte le console ma ovviamente i dirigenti delle varie compagnie ci tengono a festeggiare di fronte a risultati particolarmente significativi e importanti. Aaron, capo del reparto marketing della divisioneGames, ha condiviso due tweet prontamente riportati da Gaming Bolt. I due tweet rivelano quali sono stati i risultati delle vendite hardware negli USAildi. Non vengono condivisi numeri precisi ma a quanto pareOne ha superato la concorrenza di PS4 non riuscendo, tuttavia, a fare meglio del terzo "incomodo": Switch."Grazie a tutti coloro che hanno aiutato a supportareOne in questo periodo di festività. NPD Group ha appena riportato il fatto cheOne ha ottenuto la più grande fetta di mercato di sempre per quanto riguarda ildi. Non vediamo l'ora di ...