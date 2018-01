Grasso al sit in dei lavoratori di Ideal standard Alcuni lo contestano Da lui

Pietro Grasso al sit in dei lavoratori di Ideal standard : "No alla delocalizzazione dopo gli aiuti del Governo" : "Siamo qui come promesso a Roccasecca, per portare solidarietà a tutti coloro che sono in questa terribile situazione di rischiare il licenziamento per una fabbrica, che è una multinazionale che ha deciso di delocalizzare i suoi interessi, dopo aver ricevuto congrui contributi dal governo italiano". Lo ha detto il presidente del Senato e candidato premier di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, esprimendo solidarietà al sit-in ...

Luigi Di Maio - la coltellata di Alessandro Di Battista : elogia Pietro Grasso sulle tasse universitarie : Un'inattesa e metaforica coltellata a Luigi Di Maio arriva da Alessandro Di Battista (inattesa, in effetti, non troppo). Già, perché Dibba - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - ha alzato la ...

“Via le tasse universitarie” - polemica su Grasso | Calenda : “E’ una proposta trumpiana” : “Via le tasse universitarie”, polemica su Grasso | Calenda: “E’ una proposta trumpiana” “Via le tasse universitarie”, polemica su Grasso | Calenda: “E’ una proposta trumpiana” Continua a leggere L'articolo “Via le tasse universitarie”, polemica su Grasso | Calenda: “E’ una proposta trumpiana” sembra essere il primo su NewsGo.

Grasso e l'abolizione delle tasse universitarie. Una misura intelligente? : La proposta di abolire le tasse universitarie in tutte le università pubbliche promossa Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, ha suscitato un vespaio di polemiche da parte di diversi esponenti, politici e non. La misura è stata criticata in quanto “favorisce i ricchi e i fuoricorso come Di Maio”, come scrive in suo tweet Simona Malpezzi, parlamentare del Partito Democratico nonché componente della Commissione “Cultura, scienza ed ...

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri". Scontro con Grasso su tasse universitarie : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Abolizione tasse universitarie : bordate su Grasso : Lo scontro a sinistra, fra Pd e Liberi e Uguali si consuma anche su questo tema. 'Un favore ai ricchi' fanno sapere dal Partito Democratico. Proposta 'trumpiana' per il ministro dello Sviluppo ...

Renzi attacca Grasso sull'abolizione delle tasse universitarie : 'È un favore ai ricchi. Ogni voto alla sinistra radicale va a Salvini' : "E' un favore ai ricchi e ai fuori-corso. Una norma scritta da Grasso ma pensata per Di Maio". Lo ha detto il leader dem, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7, commentando la proposta di LeU sull'...

Renzi attacca Grasso sull'abolizione delle tasse universitarie : "È un favore ai ricchi. Ogni voto alla sinistra radicale va a Salvini" : "E' un favore ai ricchi e ai fuori-corso. Una norma scritta da Grasso ma pensata per Di Maio". Lo ha detto il leader dem, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7, commentando la proposta di LeU sull'abolizione delle tasse universitarie. "Ogni voto che oggi viene dato alla sinistra radicale, fa scattare il seggio a Salvini, non alla Boldrini", ha poi aggiunto Renzi. "Se qualcuno pensa che pur di far perdere Renzi si può far vincere Salvini, ...

"Università gratis per tutti? Attenti agli iscritti fasulli". L'ex ministro Vincenzo Visco - ora con LeU - invita Pietro Grasso a correggere il tiro : La proposta di abolire le tasse universitarie, lanciata dal leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, può portare a un grande rischio, quello di ritrovarsi con gli Atenei "intasati da iscritti virtuali, fasulli". L'avvertimento arriva da Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze nel primo governo Prodi, ora tra i sostenitori di LeU e tra i partecipanti all'assemblea nazionale del neonato partito. Una proposta, quella di Grasso, che Visco ...

Elezioni 2018 - Calenda : "Grasso? Su tasse universitarie proposta alla Trump" : Mi piace gestire, anche secondo una visione politica, ma vorrei mettere al riparo queste crisi (aziendali) dalla campagna elettorale , se me ne sto fuori diventa più semplice per tutti". Il ministro ...

Bersani a Calenda : proposta Grasso su università tedesca non Trump : Roma, 8 gen. (askanews) 'Vorrei dire al ministro Calenda di avere un pò di umiltà in più: non è una proposta alla Trump, è una proposta alla tedesca. Noi scriviamo nel programma 'progressiva gratuità ...

Bersani a Calenda : proposta Grasso su università tedesca non Trump : Cioè pensiamo a una buona economia concorrenziale dove non ci sia prepotenza del mercato sui consumatori, i lavoratori e i cittadini, ma sanità scuola sicurezza fuori da logiche di mercato: lì non c'...

Tasse universitarie - Calenda risponde a Grasso : 'Misura trumpiana'. Quanti già non le pagano? : (Articolo aggiornato l'8 gennaio alle ore 11.30) 'Aboliamo tutte le Tasse universitarie' è la proposta lanciata dal presidente del Senato Pietro Grasso dal palco dell'assemblea nazionale di Liberi e ...