GRANDE COALIZIONE IN GERMANIA Governo Cdu-Csu con Spd | raggiunto l’accordo | la vittoria

Germania - c'è un accordo di massima per la GRANDE coalizione : È stato trovato in Germania un accordo di massima per formare una "grosse koalition", una Grande coalizione tra Cdu, Csu e Spd.Le trattative tra i conservatori della Cancelliera Angela Merkel (Cdu), gli alleati della Csu e i socialidemocratici guidati da Martin Schulz (Spd) vanno avanti ormai da mesi, ma pare che oggi - dopo una trattativa di oltre 24 ore - i leader dei partiti e i capigruppo siano arrivati a una svolta, ...

Il mercato tifa GRANDE COALIZIONE "Argine ai populisti". Il report Banche - Npl tema chiave del 2018 : L'Europa e il debito sono i "grandi assenti del dibattito politico". In un report dedicato alle Banche italiane, Credit Suisse osserva che le elezioni politiche saranno l'argomento chiave di questi primi mesi del 2018 Segui su affaritaliani.it

Regionali - parla il giudice Di Giacomo "Pronto al sacrificio - ma con una GRANDE coalizione" - : La politica, continua così la sua analisi, deve tornare a essere servizio alla collettività, "per far sì che l'interesse generale prevalga sull'interesse particolare, che la politica non si risolva ...

GRANDE coalizione? Meglio dirlo prima : Fanno una certa fatica i socialdemocratici tedeschi a svoltare verso la Grosse Koalition. E si capisce. Lungo tutta la campagna elettorale che ha portato al voto dello scorso settembre si sono prodigati a spiegare che mai e poi mai sarebbero tornati sotto l'egida di un governo guidato dalla Merkel. La quale, dal canto suo, ha usato qualche prudenza in più, ma altrettanto si sarebbe voluta liberare della compagnia di giro degli ultimi ...

Berlino - Schulz mette le prime condizioni per una GRANDE coalizione : «Luce verde per la Grosse Koalition», scrive la Bild in mattinata. La Cdu e l’Spd sarebbero pronti ad aprire i negoziati per una riedizione del governo tra la coalizione di Angela Merkel, gli alleati bavaresi della Csu di Horst Seehofer e i socialdemocratici della Spd. Martin Schulz con Merkel ha incontrato il presidente della Repubblica, Frank-Wal...