Gram | la nuova criptovaluta made in Telegram

Volley femminile - tutte le partite dell’Italia nel 2018 : tra Mondiali e la nuova Nations League. Calendario - date - proGramma : Il 2018 sarà un anno decisamente ricco per la Nazionale femminile di Volley maschile. Le azzurre vorranno infatti essere assoluti protagonisti ai Mondiali in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Prima della rassegna iridata, obiettivo assolutamente da non fallire, ci sarà però anche la nuova Nations League che da quest’anno sostituisce il vecchio Grand Prix: in programma addirittura 5 “weekend” di gara (ATTENZIONE: si gioca ...

Calcio - Nations League Uefa 2018-2019 : quando si gioca? Tutte le date e il calendario. Il proGramma della nuova competizione : E’ già tempo di Uefa Nazions League 2019. Terminata la fase a gironi di qualificazione e stabilito il quadro della fase finale dei Mondiali 2018 in Russia, si è definito il quadro delle partecipanti di una delle manifestazioni calcistiche che caratterizzerà i prossimi mesi. Questa rassegna, organizzata dalla Federazione Europea a cui prenderanno parte Tutte le Nazionali del Vecchio Continente, si disputerà ogni due anni, durante le finestre ...

Dating : InstaGram è la nuova frontiera del rimorchio online : Se sei una tigre da tastiera, è ora di aggiornarti. Facebook è ormai un terreno troppo protetto ed esposto ed è Instagram la nuova frontiera del rimorchio online. Vedila così: il social fotografico ha ben 800 milioni di utenti attivi a livello globale che postano di se stessi molto più di quanto emerga da Facebook o Twitter. Le foto rivelano di noi molto più che le parole e grazie alla funzione, non c’è Tinder o Grindr che tenga di fronte ...

InstaGram si aggiorna : disponibile per tutti la nuova sezione con i post consigliati : Nelle scorse ore gli sviluppatori di Instagram hanno dato il via al rilascio di una nuova feature di cui vi abbiamo già parlato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Instagram si aggiorna: disponibile per tutti la nuova sezione con i post consigliati è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Masterchef - la nuova chef denuncia : Sono stata minacciata dopo il proGramma : "Sapevo che la tv dà accesso diretto al giudizio sulla tua persona, sulla tua estetica elo temevo, ma non mi aspettavo questa violenza mediatica", inizia così il duro sfogo del nuovo giudice di Masterchef Antonia Klugmann.Intervistata dal Corriere della sera, la chef è un fiume in piena per i centinaia di attacchi in rete che ha ricevuto subito dopo le prime due puntate della nuova edizione di Masterchef. Antonia Klugmann nel ...

Fedeli - la ministra dell’Istruzione più migliore di sempre. Ecco la nuova perla Grammaticale : Stati Generali dell’Alternanza Scuola-Lavoro, a parlare è il capo del Miur, la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. Che cade nuovamente sulla grammatica, regalando un “sempre più migliori” alla platea riunita a Roma per parlare della tanto contestata alternanza. Lo strafalcione non è passato inosservato, e ha contribuito a rilanciare le polemiche sul curriculum della ministra L'articolo Fedeli, la ministra ...

Masterchef Italia 7 - arriva Antonia Klugmann : chi è la nuova giudice del proGramma Sky che sostituisce Carlo Cracco : “Nella mia cucina sono equa ma sento di dover responsabilizzare maggiormente le donne che lavorano con me”. Signore e signorine attenzione. Antonia Klugmann vi guarda. E vi assaggia. Le concorrenti di Masterchef Italia 7 sono avvisate. Lo chef giudice che ha preso il posto di Carlo Cracco non avrà di certo un occhio di riguardo per le questioni di genere, anzi. Antonia, 39 anni da Trieste, capelli a caschetto anni sessanta alla Caterina Caselli ...

ProGrammi TV di stasera - lunedì 18 dicembre 2017. Su Rai2 al via la nuova stagione di Voyager – Ai confini della conoscenza : Roberto Giacobbo NOW TV: Natale al Sud Film di Federico Marsicano del 2016, con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo. Prodotto in Italia. Durata: 87 minuti. Trama: Un carabiniere milanese, Peppino, e un fioraio napoletano, Ambrogio, insieme alle mogli decidono di seguire i loro figli, Riccardo e Simone, in una popolare località turistica per spronarli a vivere l’amore vero e non quello virtuale dei social. Riccardo e Simone sono ...

La Grande Arte al Cinema 2018 : proGramma della nuova stagione gennaio-maggio : La Grande Arte al Cinema 2018 torna sui grandi schermi con un nuovo calendario su distribuzione Nexo Digital. In programma un viaggio tra le opere di Caravaggio, Hockney, Van Gogh, Cezanne e L’ossessione Nazista per l’Arte. La tecnologia del Cinema digitale farà vivere sul Grande schermo tutta la ricchezza delle mostre, degli artisti e dei musei più importanti del mondo. Di seguito ecco il nuovo calendario e anticipazioni. David Hockney ...

Holly e Benji sta tornando : la nuova serie in proGramma ad aprile 2018 : I nostalgici di “Holly e Benji” possono sorridere perchè la famosa serie sta per tornare. A 15 anni dall’ultima edizione (era il 2002), dall’aprile 2018 la famosa serie sul calcio sarà trasmessa in Giappone e arriverà successivamente anche in Europa. Possibile a sorpresa anche la partecipazione anche di Messi e Ronaldo. In occasione del Mondiale che si giocherà in Russia, Oliver Hutton, Benji Price e tutti gli storici ...

Loano - giovedì una nuova escursione del proGramma "Loano non solo mare" : giovedì 14 dicembre è in programma, a Loano , una nuova escursione per gli appassionati delle camminate all'aria aperta. La meta settimanale del programma " Loano non solo mare" , curato dalla sezione ...

InstaGram sta testando una nuova app di messaggistica : In alcuni paesi, tra cui l'Italia, la funzione dei messaggi diretti diventa un'app autonoma: "Direct" The post Instagram sta testando una nuova app di messaggistica appeared first on Il Post.