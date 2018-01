Google aggiorna la selezione Android Excellence | ora ci sono anche Musixmatch e Fire

Android TV non è morto - anzi : al CES 2018 Google presenta il nuovo aggiornamento : Al CES 2018 Google ha ribadito con i fatti di credere nel progetto Android TV e di portarlo avanti. Con la prossima release arriveranno grandi cambiamenti. Eccoli L'articolo Android TV non è morto, anzi: al CES 2018 Google presenta il nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Camera HDR+ : la mod si aggiorna con la Portrait Mode e i video in 4K :

Google Pixel 2 : un passo avanti e uno indietro con i recenti aggiornamenti : Se le più recenti patch di sicurezza di gennaio sembrano portare rimedio a un problema dei Pixel 2, l'aggiornamento ad Android 8.1 sembra creare problemi di swipe.

Dannoso l'aggiornamento di gennaio su Google Pixel e Pixel 2 - a seconda della modalità : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio non ha giovato alla salute di Google Pixel e Pixel 2, che hanno preso a soffrire di alcuni rallentamenti (almeno a ridosso delle unità su cui si è provveduto ad installare manualmente il pacchetto). I lag si manifestano in particolare al lancio delle applicazioni ed a cavallo delle animazioni di sistema. La miglior soluzione al problema sarebbe attendere l'arrivo dell'OTA e lasciar perdere ...

L'app Google si aggiorna alla versione 7.18 : possibili risoluzioni di Quartz e donazione di immagini con Lens : L'app Google si aggiorna alla versione 7.18 in beta, introducendo alcune piccole novità e preparandone di grosse: display di Quartz, Google Lens e altro.

L'aggiornamento di sicurezza di gennaio ha un bug per i Google Pixel : Google ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza con le patch del mese di gennaio ma c'è un bug per i Google Pixel

Google aggiorna la lista di partner che offrono integrazioni a Google Assistant : Google aggiorna la lista di servizi di terze parti integrati in Google Assistant, le cui capacità stanno crescendo molto rapidamente

Google aggiunge la compressione Brotli per velocizzare gli aggiornamenti OTA di Android : Google vuole sfruttare l'algoritmo di compressione Brotli per rendere più leggeri e veloci gli aggiornamenti OTA di Android.

Google Duo si aggiorna alla v25 con due avvisi in più e minuscoli cambiamenti grafici : Disponibile un aggiornamento per Google Duo che passa alla v25 e implementa due avvisi e dei minuscoli cambiamenti alla grafica.

Google aggiorna l'SDK di Assistant per supportare i device di terze parti : Google ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti per il Google Assistant SDK. Scopriamo insieme quali sono le novità

Google aggiorna Chrome Beta - Maps - Gboard - Inbox - Allo e Pixel Launcher : ecco le novità : Tante novità per le app Google. Scopriamo quelle legate a Maps, Gboard, Allo, Pixel Launcher, Chrome Beta e Inbox by Gmail.

Google blocca l'aggiornamento di un'app perchè contiene la parola BitTorrent : Abbiamo esaminato la vostra app e abbiamo dovuto rifiutarla perché viola la politica dei metadati. La descrizione completa delle app menziona altri marchi: BitTorrent ' questo il messaggio inviato ...

La fotocamera di OnePlus 5T sfida quella del Google Pixel 2 dopo l'ultimo aggiornamento : OnePlus ha da poco aggiornato la fotocamera del 5T, dopo i miglioramenti un utente ha realizzato un confronto con Pixel 2

Backup and Sync di Google si aggiorna con diverse novità : Arriva un nuovo aggiornamento di Backup and Sync, la versione 3.38.7642.3857. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte