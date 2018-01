Golf | PGA Tour Chris Kirk e Zach Johnson guidano il Sony Open in Hawaii | dominio made in

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson impeccabile. Suo il Sentry Tournament of Champions : L’anno solare del PGA Tour inizia sotto il segno di Dustin Johnson. L’americano trionfa aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,3 milioni di dollari), fornendo una prestazione impeccabile nell’ultimo e decisivo round. Sul percorso par 73 del Kapalua Resort Plantation Course di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti) Johnson ha chiuso la 4 giorni con il punteggio complessivo di -24 (268 colpi), spazzando via i sogni ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson vola in testa al Sentry Tournament of Champions : Dustin Johnson si è portato in vetta al leaderboard al termine del terzo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo che si disputa al Plantation Course di Kapalua, alle Hawaii, e che inaugura il 2018 del PGA Tour, riservato ai vincitori del circuito americano dello scorso anno. Lo statunitense ha proseguito sulla scia positiva dei primi due giri facendo ancora meglio, con 66 colpi (par 73) che lo hanno portato in vetta con un totale di -16, ...

Golf - PGA Tour. Tiger Woods è pronto a tornare! Sarà al Farmers Insurance Open e al Genesis Open : Tiger torna sul green. Dopo aver testato la sua condizione a dicembre con la partecipazione all’Hero World Challenge, concluso con un confortante nono posto, Tiger Woods riparte dal Farmers Insurance Open, in programma a Torrey Pines (San Diego) tra giovedì 25 e domenica 28 gennaio per tornare a tutti gli effetti nel circuito del PGA Tour da protagonista. La scelta del torneo è tutt’altro che casuale, dato che Woods ha già trionfato ...

Golf - PGA Tour. Brian Harman aggancia Marc Leishman in testa al Sentry Tournament of Champions. Risale Jordan Spieth : Una coppia al comando del Sentry Tournament of Champions, torneo che inaugura il 2018 del circuito PGA Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 73 del Plantation Course di Kapalua, alle Hawaii, con i vincitori dei tornei dello scorso anno. L’australiano Marc Leishman ha completato il secondo giro senza errori con 4 colpi sotto il par, ma lo statunitense Brian Harman ha fatto persino meglio, chiudendo il round in 68 colpi (-5) e ...

Golf - PGA Tour. Marc Leishman al comando del Sentry Tournament of Champions - inseguono Brian Harman e Jhonattan Vegas : Un australiano svetta in testa al Sentry Tournament of Champions, torneo che inaugura il 2018 del PGA Tour e che ospita i vincitori nel circuito durante la scorsa annata sul percorso par 73 del Plantation Course di Kapalua, nelle Hawaii. Marc Leishman ha interpretato al meglio il primo giro ventoso, chiudendo il round in 67 colpi (-6) e sfruttando appieno il filotto di quattro birdie tra le buche 7 e 10, un’autentica impresa che lo ha ...

Golf - PGA Tour. I vincitori dello scorso anno inaugurano il 2018 con il Sentry Tournament of Champions. Justin Thomas a caccia del bis : Un’autentica parata di stelle inaugura il 2018 del Golf mondiale. I vincitori dei tornei del PGA Tour dello scorso anno si sfideranno nel Sentry Tournament of Champions, che si disputerà tra giovedì 4 e domenica 7 gennaio sul percorso par 73 del Plantation Course a Kapalua, nelle Hawaii. Il torneo tradizionamente rappresenta la competizione inaugurale di ogni stagione ormai dal 1986 e in questa circostanza vedrà la partecipazione di 34 ...

Golf - PGA Tour : Stricker e O’Hair trionfano nel QBE Shootout - Lowry e McDowell piegati per sole due lunghezze : Steve Stricker e Sean O’Hair esultano al termine del QBE Shootout (montepremi 3,3 milioni di dollari), torneo a coppie inserito nel calendario del PGA Tour che si disputa sul percorso par 72 del Tiburon Golf Club (Gold Course) di Naples (Florida, Stati Uniti). La coppia americana con il -8 dell’ultima giornata che prevedeva la formula della cosiddetta “better ball” (ogni giocatore deve completare la propria buca, i ...

Golf - PGA Tour : Lowry e McDowell agganciano Stricker e O’Hair in testa al QBE Shootout - rimontano Thompson e Finau : Shane Lowry e Graeme McDowell mettono il turbo e agganciano Steve Stricker e Sean O’Hair al comando del QBE Shootout, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che si svolge al Tiburón Golf Club at The Ritz-Carlton Golf Resort di Naples, in Florida. La coppia statunitense ha fatto la differenza nei greensomes, i tiri alternati modificati che prevedono un format simile a quello dei foursomes (le squadre usano solo una pallina, ...

Golf - PGA Tour 2018 : al QBE Shootout comanda la coppia Stricker/O’Hair : Ultimo impegno dell’anno solare 2017 per il PGA Tour. Si tratta del QBE Shootout, torneo che si svolge al Tiburón Golf Club at The Ritz-Carlton Golf Resort di Naples, in Florida, ed è riservato a 12 coppie di giocatori scelti in base all’ordine di merito del circuito americano degli ultimi due anni. Dopo il primo giro al comando troviamo il duo composto da Steve Stricker e Sean O’Hair, con uno score di -15, frutto di ben 13 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rickie Fowler da urlo. Ultimo giro fenomenale e vittoria nell’Hero World Challenge! Francesco Molinari ottavo : Grazie ad un Ultimo round da capogiro Rickie Fowler si aggiudica di prepotenza l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). L’evento non ufficiale del PGA Tour organizzato da Tiger Woods prima delle festività natalizie, che vede ai nastri di partenza 18 tra i giocatori dal ranking più alto, ha visto dunque trionfare con lo score di -18 (270 colpi) il Golfista statunitense. Fowler ha preso le misure con il percorso par ...

Golf - PGA Tour 2018 : Charley Hoffman allunga in vetta all’Hero World Challenge. Francesco Molinari sale quarto. In difficoltà Tiger Woods : C’è sempre Charley Hoffman in testa all’Hero World Challenge, torneo del PGA Tour organizzato dalla Fondazione di Tiger Woods. Sul percorso dell’Albany Golf Course, l’americano è rimasto in vetta con -14, portando a cinque i colpi di vantaggio sugli inseguitori grazie a un giro in 70 colpi (due sotto il par), miglior score di una giornata ventosa che ha messo in difficoltà i giocatori. Al secondo posto è salito Justin Rose, a ...

Golf - PGA Tour. Charley Hoffman vola nell’Hero World Challenge - Tiger Woods fa faville. Splendido quinto Francesco Molinari : Diciotto campioni danno spettacolo in occasione dell’Hero World Challenge, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul par 72 dell’Albany Resort di New Providence, nelle Bahamas. Al comando a metà gara c’è uno strepitoso Charley Hoffman, capace di chiudere il round in 63 colpi (-9) con cinque birdie di fila tra la 14 e la 18, un risultato che gli consente di svettare al comando con 12 colpi sotto ...

Golf - Australian PGA Championship : Garcia non può sbagliare : ROMA - Sergio Garcia rallenta la corsa e a metà gara scivola dal terzo al decimo posto della classifica dell' Australian PGA Championship . Lo spagnolo deve recuperare 6 lunghezze dalla coppia di ...

Golf - PGA Tour : Tommy Fleetwood in testa nell’Hero World Challenge. Francesco Molinari ottimo ottavo : Il PGA Tour è ospite di Tiger Woods per dar vita all’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari), evento usualmente organizzato dal campione statunitense riservato a soli 18 professionisti. Nella splendida cornice del percorso par 72 dell’Albany Resort (Bahamas) al termine del primo round troviamo in testa l’inglese Tommy Fleetwood, che grazie ad un giro da 66 colpi balza al comando con lo score di -6. Una ...