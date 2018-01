Golf | European Tour 2018 | team asiatico in vantaggio dopo la prima giornata di EurAsia Cup

Golf - European Tour 2018 : Chase Koepka e Branden Grace al comando dopo il primo giro del BMW SA Open : Il 2018 dello European Tour si aperto con il primo giro del BMW South African Open, in scena sul percorso del City of Ekurhuleni di Guateng. dopo le prime diciotto buche al comando del leaderboard troviamo due giocatori, l’americano Chase Koepka, fratello di Brooke, ed il sudafricano Branden Grace. I due hanno sfruttato le condizioni particolarmente favorevoli ed hanno chiuso la prima giornata con lo score di -7: lo statunitense ha ...

Golf - European Tour 2018 : si riparte con un doppio appuntamento. Antipasto di Ryder nell’EurAsia Cup : Dopo l’assaggio a fine 2017, l’European Tour 2018 riparte con un doppio appuntamento. Inizia un anno ricco di avvenimenti, che vedrà il suo evento clou nella Ryder Cup, in programma a settembre a Parigi, dove il team Europe proverà a riprendersi la coppa che ora appartiene agli Stati Uniti. La squadra capitanata da Thomas Bjorn avrà l’occasione di fare un Antipasto della competizione in questo weekend, quando sarà impegnata ...

Golf - European Tour 2018 : Shubhankar Sharma si aggiudica il Joburg Open. Andrea Pavan chiude 42° : Shubhankar Sharma ha vinto il Joburg Open, ultima prova dell’anno solare dello European Tour disputatasi al Randpark Golf Club di Johannesburg. Il giovane giocatore indiano aveva fatto il vuoto tra secondo e terzo giro ed è stato bravo a confermarsi in testa nella prosecuzione della quarta giornata interrotta ieri per maltempo. Il 21 enne ha mantenuto i nervi saldi: partiva dalla buca 8, con un vantaggio di cinque colpi sulla concorrenza, ...

Golf - European Tour 2018 : un temporale si abbatte sul Joburg Open. Il quarto giro verrà completato domani : Il quarto giro del Joburg Open è stato sospeso per un violento temporale abbattutosi sul Randpark Golf Club di Johannesburg, in Sudafrica, sede del torneo, e sarà completato nella giornata di domani. È questa la decisione che gli organizzatori sono stati costretti a prendere dopo che l’interruzione del gioco è durata per diverse ore. Il quarto round era stato sospeso al sopraggiungere di violenti fulmini, poi sfociati ben presto in un ...

Golf - European Tour. Shubhankar Sharma ipoteca il Joburg Open. Round fenomenale per Christofer Blomstrand - Andrea Pavan si salva ma resta nelle retrovie : Il Joburg Open parla indiano. Shubhankar Sharma va in fuga nell’ultimo torneo dell’anno dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento al Randpark Glof Club di Johannesburg, sui percorsi par 72 del Firethorn Course e par 71 del Bushwillow Course. Sharma ha inserito il turbo nel terzo giro, disputato sul Firethorn Course, chiudendo in 65 colpi con sette birdie e senza sbavature e volando in testa alla leaderboard con 20 colpi ...

Golf - European Tour 2018 : Tapio Pulkkanen vola in testa al Joburg Open. Secondo giro sospeso - a rischio Andrea Pavan : C’è Tapio Pulkkanen in testa al termine del Secondo giro del Joburg Open, torneo dello European Tour che si disputa su due percorsi differenti del Randpark Golf Club di Johannesburg, (il Bushwillow Course, par 71, e il Firethorn Course, par 72). Si tratta dell’ultimo torneo dell’anno solare del Tour europeo, importantissimo, in quanto qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) direttamente all’Open Championship del ...

Golf - European Tour. Sergio Garcia è il Golfer of the Year 2017! Un anno d’oro per il fuoriclasse spagnolo - detentore dell’Augusta Masters : Uno spagnolo sul tetto d’Europa. La stagione strepitosa di Sergio Garcia è valsa al fuoriclasse iberico il titolo di Hilton European Tour Golfer of the Year 2017. Un premio meritatissimo per il 37enne Garcia, che ha vissuto la stagione più spettacolare della sua carriera, coronando il sogno di vincere un Major al suo 74° tentativo e sfatando il tabù che gli aveva conferito il titolo simbolico di Golfista più forte a non aver mai trionfato ...

Golf - European Tour. Keenan Davidse al comando del Joburg Open - ottima partenza per Andrea Pavan : Dominio sudafricano nel primo giro del Joburg Open, ultimo torneo del 2017 del circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sui due differenti percorsi del Randpark Golf Club di Johannesburg, ossia il par 71 del Bushwillow Course e il par 72 del Firethorn Course. In testa, un po’ a sorpresa, c’è Keenan Davidse, che guida la leaderboard con un giro in 63 colpi (-8) sul Bushwillow, preservando una lunghezza di vantaggio ...

Golf : Ladies European - gran finale a Dubai : (ANSA) - ROMA, 5 DIC - Ladies European tour (Let), dopo gli uomini anche le donne concluderanno a Dubai la stagione sul circuito europeo, con l'Omega Dubai Ladies Classic (6-9 dicembre). Sul percorso ...

Golf : Ladies European - gran finale a Dubai : ROMA, 5 DIC - Ladies European tour (Let), dopo gli uomini anche le donne concluderanno a Dubai la stagione sul circuito europeo, con l'Omega Dubai Ladies Classic (6-9 dicembre). Sul percorso dell'...

Golf - European Tour 2018 : Dylan Frittelli vince l’AfrAsia Bank Mauritius Open al playoff. Andrea Pavan 27° : Alla fine Arjun Atwal si è dovuto arrendere. L’AfrAsia Bank Mauritius Open, in scesa in questo weekend sul percorso dell’Heritage Golf Course di Domaine de Bel Ombre, è stato vinto da Dylan Frittelli. Il sudafricano ha rimontato il colpo di svantaggio sull’indiano, girando in 67 colpi (quattro sotto il par), nonostante un bogey alla 4 prontamente recuperato. Atwal ha avuto un giro più discontinuo, rischiando molto e salvandosi ...

Golf - European Tour. Arjun Atwal raggiunto in testa da Louis De Jager nell’AfrAsia Bank Mauritius Open. Buca 11 fatale per Andrea Pavan : Aggancio in vetta all’AfrAsia Bank Mauritius Open. L’indiano Arjun Atwal non è più da solo al comando della classifica generale del torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Domaine de Bel Ombre, nelle Mauritius. Al comando insieme ad Atwal ora c’è anche il sudafricano Louis De Jager, che ha completato il terzo giro in 67 colpi, uno in meno rispetto ...

Golf - European Tour 2018 : Arjun Atwal perde qualcosa ma mantiene la vetta dell’AfrAsia Bank Mauritius Open. Solo Andrea Pavan supera il taglio : C’è ancora Arjun Atwal in vetta all’AfrAsia Bank Mauritius Open, in svolgimento sul percorso dell’Heritage Golf Club di Domain de Bel Ombre (Mauritius). Il giocatore indiano ha mantenuto il primo posto dopo il secondo giro, nonostante una giornata non positiva, in 70 colpi, “Solo” 1 sotto il par. Atwal ha trovato i primi bogey del suo torneo (due), vedendo gli inseguitori avvicinarsi. In seconda posizione, infatti, ...

Golf - European Tour. Arjun Atwal spaziale! Vola in testa all’AfrAsia Bank Mauritius Open. Buon avvio per Andrea Pavan : Un giro fantastico proietta in orbita l’indiano Arjun Atwal in occasione dell’AfrAsia Bank Mauritius Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Domaine de Bel Ombre. Atwal ha completato il primo round in 62 colpi (-9), piazzando sette birdie e un eagle alla buca 14 senza commettere nessuna sbavatura, un risultato che gli consente di svettare al comando con 4 ...