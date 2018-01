Goggia 2ª nella prova libera di Bad Kleinkirceim

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 dicembre : Sofia Goggia terza in SuperG! Hirscher domina il gigante. Wierer nona e Windisch settimo nella mass - Pittin sfiora la vittoria a Ramsau! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 17 dicembre. È una giornata da vivere tutta d’un fiato, con tantissimi avvenimenti in programma. Si partirà con lo sci alpino maschile, che rimane in Italia ma si sposta in Alta Badia, dove si disputerà un gigante. Le donne, invece, saranno di nuovo in scena a Val d’Isere con un altro superG, dopo quello di ieri che ha visto il ritorno sul podio di Sofia ...