Goggia 2 a prova libera Bad Kleinkirceim

Goggia 2ª nella prova libera di Bad Kleinkirceim : L'azzurra Sofia Goggia in 38.30 ha realizzato il secondo miglior tempo nella prova cronometrata della discesa di cdm di Bad Kleinkirchheim. Miglior tempo per l'austriaca Christian Ager in 38.21 e ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Italia - provaci ancora! Brignone - Goggia - Moelgg e Bassino a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

LIVE – Sci alpino - superG femminile Val d’Isere 2017 in DIRETTA : che lotta per la vittoria! Ci provano anche Brignone e Goggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG dalla Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 10.05: La startlist e i pettorali di partenza 10.00: anche in casa azzurra si continua ad aspettare il pieno recupero di Federica Brignone, anche se la milanese è ormai vicinissima al massimo della forma e ha già ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 – Le pagelle dell’Italia : Innerhofer e Paris tornano al top - Fill delude - Goggia ci prova : Oggi la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino ci ha regalato due discese libere: quella femminile a Lake Louise e quella maschile a Beaver Creek. Di seguito le pagelle degli azzurri che sono scesi sulle nevi nordamericane. CHRISTOF Innerhofer: 9. Un vero fenomeno. L’azzurro scende addirittura con il pettorale 27 e confeziona una gara sbalorditiva, decisamente al di sopra delle aspettative: bellissimo quarto posto (a soli 5 ...

LIVE Sci alpino - Discesa 2 Lake Louise 2017 in DIRETTA : Sofia Goggia ed Elena Fanchini ci riprovano! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile a Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulle nevi canadesi andrà in scena una nuova prova veloce dopo quella di ieri vinta dalla Huetter, grande favorita per il secondo successo consecutivo. L’Italia si affida soprattutto a Sofia Goffia ed Elena Fanchini, ieri autrici di una bellissima prestazione che le ha portate ai piedi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : le favorite per le classifiche di discesa e super G. Riusciranno Vonn e Gut a riprendersi il trono? Sofia Goggia ci prova : Dopo ben tre weekend dedicati alla tecnica, ecco che possono finalmente fare il loro ingresso sulla scena le velociste. Nel fine settimana, a Lake Louise, sono in programma le prime tre gare di discesa e super G della Coppa del Mondo. Un cambio di scenario rispetto a quanto visto in questo inizio di stagione. L’attesa è tutta per il ritorno di Lindsay Vonn, che pare aver finalmente superato gli infortuni che l’hanno condizionata nel ...