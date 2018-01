Givova Scafati | prima gara interna dell' anno contro Rieti

Givova Scafati torna in campo nel recupero contro il Legnano. : La prima società del campionato di serie A2 a scendere in campo nel 2018 sarà proprio la Givova Scafati . La gara valevole per l'undicesima giornata del girone ovest tra FCL Contract Legnano e la ...

Givova Scafati - inizia il ciclo di fuoco a Tortona. : Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant'Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova ...

Givova Scafati - al Palamangano arriva Biella - non giocherà Miles trovato positivo all'antidoping per THC. : Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant'Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova ...