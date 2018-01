Giro d'Italia 2018 - la caduta di Chris Froome e diretta tv delle tappe : Chris Froome, corridore del team Sky, è caduto qualche minuto fa in una sessione di allenamento. Il corridore ha riportato qualche ferita all'anca e al braccio sinistro. Nonostante l'episodio, il corridore è riuscito a terminare l'allenamento e ritornare a casa. Sul suo profilo Instagram, ha riportato la foto con le sue condizioni fisiche. Ricordiamo che il britannico è in attesa della sentenza da parte dell'Uci per la positività riscontrata ...

Ciclismo - un rifugiato potrebbe correre il Giro d'Italia Video : Dalla clandestinita' al #Giro d'Italia. La bellissima storia di Awet Gebremedhin, corridore eritreo di 25 anni, sembra destinata a concludersi con un lieto fine. Ha vissuto momenti difficili nella propria vita, ma, a distanza di qualche anno, Gebremedhin potrebbe finalmente realizzare il suo sogno. Awet Gebremedhin: un rifugiato al Giro d'Italia Arrivato in Italia nel 2013 per correre una corsa dilettantistica, Gebremedhin decise, da allora, di ...

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

È morto il papà - Raoul Bova sospende il tour teatrale in Giro per l'Italia : È morto a Rieti il papà di Raoul Bova, Giuseppe. Colpito dal grave lutto, l'attore ha sospeso il tour teatrale in cui era impegnato.

Chris Froome che squalifica rischia? Una procedura lunghissima. Il Giro d’Italia 2018 rischia di venire falsato : La vicenda di Chris Froome legata al salbutamolo è ben lungi dalla conclusione. E’ molto probabile che il britannico prenderà parte sub judice a diverse grandi corse di ciclismo, tra cui il Giro d’Italia, con il rischio di alterarle dal punto di vista tattico. Attualmente i legali del britannico e del Team Sky stanno fornendo tutto il materiale difensivo all’ufficio legale antidoping dell’Uci, definito “Lads”. ...

Awet Gebremedhin : il rifugiato che sogna il Giro d'Italia Video : La “grande partenza” in Israele del prossimo Giro d’Italia [Video] ed un eventuale partecipazione dell’Israel Cycling Academy potrebbero rappresentare il definitivo coronamento di un sogno per Awet Gebremedhin, uno scalatore eritreo di 25 anni, con un passato incredibilmente diverso da ogni suo collega. Un passato difficile, che lo ha segnato, ma che lo ha anche caricato di una straordinaria voglia di arrivare lontano. In fuga verso un sogno La ...

Attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d'Italia e Tour de France? : Lo so, il dubbio fa male a tutto il mondo del ciclismo, anche agli organizzatori che non sanno se poter contare sul vincitore del Tour e della Vuelta 2017. Rischiamo di vivere un altro 2011 per ...

Ciclismo - attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d’Italia e Tour de France? Si rischia un nuovo caso Contador : Ormai è passato un mese da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito ma ancora non si sa quando il vincitore degli ultimi tre Tour de France si dovrà presentare a Losanna per manifestare la propria difesa. Si preannuncia un corposo dossier da parte del Team Sky per poter spiegare i motivi dell’alto livello di quella ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Voglio Froome al Giro d’Italia. Italia fortissima ai Mondiali. Vinokourov non mi ha capito” : Fabio Aru si sta preparando per disputare una stagione da protagonista con la nuova casacca della UAE Emirates. Il sardo, che dovrebbe avere nel Giro d’Italia e nei Mondiale i suoi obiettivi principali, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Chiari gli obiettivi stagionali: “Per il Giro non abbiamo ancora deciso (ma sorride, ndr), del Mondiale invece il CT Cassani mi parla da un anno. Faremo una ricognizione e ci puntiamo ...

Cala il sipario sul Giro d'Italia Ciclocross : Si è chiuso in grande stile il Giro Italia Ciclocross. In concomitanza con il campionato italiano, l'Asd Romano Scotti ha organizzato la premiazione conclusiva dell'edizione invernale 2017/2018. ...

Giro d'Italia 2018 : diversità di trattamento tra Froome e Dumoulin Video : Se Chris Froome non sara' sanzionato con una squalifica particolarmente pesante [Video] dopo la positivita' al salbutamolo, al #Giro d'Italia 2018 vedremo per la prima volta l'atteso confronto con #Tom Dumoulin. Il campione in carica, infatti, ha annunciato ufficialmente la sua presenza al Giro per difendere la maglia rosa conquistata lo scorso maggio. Il corridore olandese ha però voluto chiarire una sostanziale differenza tra la sua scelta di ...

