Giaccherini lascia il Napoli Calciomercato | parla l' agente | impossibile andare al Toro

Giaccherini lascia IL NAPOLI / Calciomercato - parla l'agente : abbiamo l'accordo per andare via : GIACCHERINI LASCIA il NAPOLI , l'ex Juventus pronto a LASCIA re il club azzurro e diventare oggetto di interesse sul Calciomercato . Piace all'Atalanta e al Chievo Verona, parla il suo agente.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:33:00 GMT)

Giaccherini pronto a lasciare Napoli - l’agente svela : “Ecco le soluzioni più gradite” : Il Napoli vincendo l’anticipo contro il Crotone si è assicurato il titolo di ‘Campione d’inverno’. Ora ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia e la gara con il Verona sempre al San Paolo prima della sosta in cui si penserà al mercato. Chi è destinato a lasciare il club partenopeo è Giaccherini, che non viene quasi mai preso in considerazione da Sarri. L’agente dell’esterno ex Juventus, ai microfoni di ...