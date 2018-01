: #news Svolta in Germania, accordo su Grande Coalizione - La Repubblica - bastaCasta : #news Svolta in Germania, accordo su Grande Coalizione - La Repubblica - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Svolta per il governo in Germania: vicino l’accordo sulla “grande coalizione” - NotizieIN : Germania, svolta per accordo di governo - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Germania, svolta nelle trattative: raggiunto accordo su grande coalizione - dybala2222 : RT @Corriere: Germania: accordo in vista sulla “grande coalizione” -

Si apre lo spazio per un possibiledifra Cdu e Spd, in, dopo quasi 24 ore di trattative. Lo ha riferito l'agenzia di stampa tedesca Dpa. I Cristiano-democratici della Merkel e i Socialdemocratici di Schulz avrebbero trovato un'intesa di massima sulla grande coalizione, ma l'dipende dalle riunioni dei gruppi esplorativi ancora in corso. Secondo la Welt c'è un'intesa su un testo comune su cui sono in corso i confronti fra i gruppi di lavoro.(Di venerdì 12 gennaio 2018)