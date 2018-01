: #BreakingNews Germania, soddisfazione per colloqui - CybFeed : #BreakingNews Germania, soddisfazione per colloqui - tueetterin : @labellaazzurra aaaargh ho dovuto passare un mese e mezzo in Germania per riuscire a prendere voti decenti, però dopo che soddisfazione :D - ladyonorato : RT @ARIZONA49: @Tiropraticocom @Carlo314159 @EuroMasochismo @triolo_antonio @brunopistolese @silvanhoe @MNS_nazionale @LucianoBarraCar @PgG… - muntzer_thomas : @alinomilan @MaxxMono Già, che soddisfazione, le persone sotto la soglia di povertà, invece aumentano a ritmi verti… - ARIZONA49 : @Tiropraticocom @Carlo314159 @EuroMasochismo @triolo_antonio @brunopistolese @silvanhoe @MNS_nazionale… -

Dopo la notizia di una svolta neiper una nuova Grosse Koalition con la Spd di Schulz, la cancelliera Merkel dice:"Il mondo non sta aspettando noi,abbiamo bisogno di un nuovo inizio in Europa,che è anche un nuovo inizio per la". Poi: "Latroverà le soluzioni con la Francia". "Eccellenti" i risultati dei, con Cdu-Csu, durati oltre 24 ore, per il leader Spd Schulz; "molto soddisfatto per l'esito" anche Seehofer del Csu. Twitta Gentiloni:buona notizia per l'Ue(Di venerdì 12 gennaio 2018)