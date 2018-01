Germania | raggiunto l' accordo per il governo

Germania - verso la terza Grosse Koalition Accordo raggiunto - all'insegna di "più Europa - meno migranti" : E' racchiuso in 28 pagine l' Accordo partorito tra l'unione cristiano democratica e l' Spd, per portare la prima economia d' Europa fuori dalle incertezze restituite dal voto di settembre. Un Accordo ...

GRANDE COALIZIONE IN Germania/ Governo Cdu-Csu con Spd - raggiunto l’accordo : la vittoria di Angela Merkel : GERMANIA, raggiunto l'accordo per la GRANDE COALIZIONE: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:41:00 GMT)