Germania | Merkel trova la quadra per la Grande coalizione

GRANDE COALIZIONE IN Germania/ Governo Cdu-Csu con Spd - raggiunto l’accordo : la vittoria di Angela Merkel : GERMANIA, raggiunto l'accordo per la GRANDE COALIZIONE: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Germania - i 60 punti dell’accordo Merkel-Schulz e l’incognita della base socialdemocratica : Ventiquattr’ore di trattative. Una seduta fiume quella dell’ultimo giorno di consultazioni per trovare un accordo di governo tra Spd, Cdu e Csu. Alla fine, dopo 5 giorni di incontri, i tre maggiori partiti tedeschi sono arrivati ad un accordo. Brevi dovevano essere e brevi sono stati. L’intenzione era quella di non replicare il fallimento della coalizione a tre post elettorale tra Cdu/Csu, Verdi e liberali, che aveva gettato, lo scorso ...

Germania - svolta nelle trattative : verso nuovo governo di Grande coalizione tra Cdu della Merkel e socialdemocratici : C’è una svolta nelle trattative fra il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd stanno per annunciare l’apertura dei negoziati per dar vita – a oltre tre mesi dalle elezioni del 24 settembre – a un nuovo governo di Große Koalition. L’accordo finale dipende dall’assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea l’agenza di stampa tedesca Dpa. Per il 21 è previsto il ...

C'è l'accordo tra Merkel e SchulzLa Grosse Koalition si farà Svolta in Germania : niente urne : Accordo in Germania su una Grande Coalizione. I leader dei partiti e i capigruppo di Cdu, Csu e Spd sono arrivati ad una Svolta. Pronta l'apertura del negoziato per il nuovo governo Merkel Segui su affaritaliani.it

"Nuovo governo? Molto difficile"Angela Merkel verso il tracolloGermania - vicino il ritorno alle urne : Ore decisive nei negoziati in Germania. L'ammissione della Merkel: "Restano grandi ostacoli all'accordo per una coalizione". A ore la risposta definitiva. Si avvicina lo spettro nuove elezioni Segui su affaritaliani.it

Germania - Merkel : Restano grossi ostacoli alla formazione del governo : Il bandolo della matassa ce l'ha ancora lei ma ha paura di non farcela. "Restano grandi ostacoli all’accordo per una coalizione" di governo tra la Cdu-Csu e l’Spd. La cancelliera Angela Merkel l'ha ammesso nella giornata in cui si concludono i colloqui esplorativi con i socialdemocratici di Martin Schulz. "Ci sono ancora dei grossi ostacoli sulla via, che devono essere rimossi" e ...

Germania - momento storico Il debito scende dopo 20 anni Merito della Merkel. Ecco perché : L'orologio del debito a Berlino innesta la marcia indietro. Per la Germania è un dato simbolico importante che segna un successo nella disciplina sui conti pubblici. Per la prima volta da oltre vent'anni il debito pubblico complessivo del Paese ha iniziato a scendere Segui su affaritaliani.it

Germania - Angela Merkel : formeremo un governo in tempi brevi : Durante il suo discorso di fine anno, Angela Merkel ha promesso di formare rapidamente un nuovo governo e di lavorare con la Francia per la tenuta dell'Ue. "Il mondo non ci aspetta", ha detto la Merkel, aggiungendo di essere "impegnata" a "costruire rapidamente un governo stabile per la Germania nel nuovo anno". Sul piano europeo, la cancelliera ha affermato ...

Germania - Angela Merkel in calo : aprì ai rifugiati - voti per i populisti : BERLINO La crisi dei rifugiati ha intaccato il rapporto fra Angela Merkel e i tedeschi. Il suo declino politico è in movimento come una slavina, lenta all'inizio. Ma la difficoltà che la Merkel trova ...

"lampada per la pace a cancelliera Germania merkel"; marini : "orgogliosi di accoglierla in umbria" : ... saranno una occasione di ulteriore dialogo e confronto, su questi temi, con una personalità come la signora cancelliera Angela Merkel che è figura di primo piano della scena politica internazionale ...

L'Spd dice sì : via ai colloqui con la Merkel. La cancelliera : 'Europa impensabile senza una Germania stabile' : Ci dicono: abbiamo bisogno di voi, non vedete come la Cina diventa sempre più forte, coma la Russia fa politica estera, come la Turchia si allontana sempre di più dai valori europei, come gli Usa ...

La Merkel perde colpi : Germania a rischio? : Chi lo avrebbe mai detto che dopo dodici anni di governo e di successi, suoi e della Germania, Angela Merkel avrebbe imboccato il suo viale del tramonto, eppure sembra che stia proprio per accadere a due mesi scarsi dalle ultime elezioni tedesche dove, pur arrivando prima, ha accusato un'emorragia di voti che l'hanno dissanguata.Le conseguenze sono state drammatiche visto che ha perso la maggioranza e per formare un nuovo governo si è ...