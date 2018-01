: RT @MediasetTgcom24: Germania, Juncker: "Intesa costruttiva per futuro dell'Europa" #Juncker - avvvalentinaga2 : RT @MediasetTgcom24: Germania, Juncker: "Intesa costruttiva per futuro dell'Europa" #Juncker - massimobalestr1 : RT @MediasetTgcom24: Germania, Juncker: "Intesa costruttiva per futuro dell'Europa" #Juncker - NewsTG_ : #ULTIMORA GERMANIA: Juncker: Intesa costruttiva per il futuro dell'Europa -

Il presidente della Commissione europeaè soddisfatto per l'raggiunto a Berlino tra Cdu, Csu e Spd per la formazione del nuovo governo. "E' un'intesa positiva e costruttiva per il futuro dell'Europa", ha commentato.(Di venerdì 12 gennaio 2018)