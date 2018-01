Germania | i 60 punti dell’accordo Merkel-Schulz e l’incognita della base socialdemocratica

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : trionfo norvegese a Ruka! Vince Espen Andersen davanti a Jan Schmid! Germania in crisi - Raffaele Buzzi in zona punti : Sorprese a raffica nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Chi si attendeva l’ennesimo dominio tedesco è rimasto deluso e a prendersi la scena nella prima Gundersen di Ruka è stata la Norvegia. Espen Andersen ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo con una prova eccellente nel salto dal trampolino lungo HS142, conclusa al secondo posto con 124.0 punti e 4” di ritardo dal leader parziale ...