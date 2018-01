Germania | accordo tra Cdu-Csu e Spd Berlino raccoglie la sfida di Macron

Germania - raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Anche se i delegati Spd dovranno votarla

Accordo di governo in Germania. Martin Schulz tira dalla sua Angela Merkel su sanità - pensioni - rifugiati - Europa e ambiente : Ventotto: è il numero delle pagine del programma su cui l'Union di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz si sono accordati per dare vita ad una riedizione della Groß e Koalition. Ci sono voluti tre giorni per trovarsi d'Accordo su tutti i punti. Adesso la parola passerà ai congressi dei vari partiti coinvolti: Cdu e Csu (ovvero i due che compongono l'Union) e Spd. L'ipotesi di un ritorno alle urne, con un ...

Germania - i 60 punti dell’accordo Merkel-Schulz e l’incognita della base socialdemocratica : Ventiquattr’ore di trattative. Una seduta fiume quella dell’ultimo giorno di consultazioni per trovare un accordo di governo tra Spd, Cdu e Csu. Alla fine, dopo 5 giorni di incontri, i tre maggiori partiti tedeschi sono arrivati ad un accordo. Brevi dovevano essere e brevi sono stati. L’intenzione era quella di non replicare il fallimento della coalizione a tre post elettorale tra Cdu/Csu, Verdi e liberali, che aveva gettato, lo scorso ...

