Gentiloni | ' I giochi non sono fatti | dobbiamo vincere'

Elezioni - Gentiloni : “L’Italia non giochi il Rischiatutto con forze che non sanno governare. Pd con squadra più credibile” : Il futuro non è rose e fiori, anche se l’Italia è ripartita. Il 4 marzo ci sono in gioco anche i risultati raggiunti dal Paese fin qui, con grandi sforzi. Per questo c’è da sperare che “l’Italia non giochi il Rischiatutto con forze che non sanno governare il Paese”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in un’intervista a Fabio Fazio a Che tempo che fa. Quindi togliendo le forze da Rischiatutto, resta ...

Gentiloni : «Chi vince le elezioni governa. Spero che il Paese non giochi il rischiatutto con chi non sa governare» : L'Italia «è ripartita», grazie a «famiglie, imprese e lavoratori», e il proseguimento di questa nuova stagione di ripresa economica è nelle mani degli...

Gentiloni : “Alle elezioni spero che il paese non giochi a Rischiatutto” : «Non sono attrezzato. Ho preso un impegno che finisce con le elezioni. Credo sia rispettoso per il Parlamento e per i cittadini dare il peso giusto alle elezioni. Altrimenti non facciamo buon servizio alla democrazia» risponde il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ospite di Che tempo che fa risponde così a Fabio Fazio, che gli chiede se sia...

