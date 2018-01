: Gentiloni, bene intesa in Germania: Premier italiano contento per accordo Merkel-Schulz per governo - fare2013 : Gentiloni, bene intesa in Germania: Premier italiano contento per accordo Merkel-Schulz per governo - Rosy87234986 : RT @Alessia11307: @byoblu Poi...qualche demente afferma che l asse franco_tedesco non esiste più! Francesi e tedeschi sono li che sperano d… - thexeon : Gentiloni, bene intesa in Germania - peppiniellopz : RT @Alessia11307: @byoblu Poi...qualche demente afferma che l asse franco_tedesco non esiste più! Francesi e tedeschi sono li che sperano d… - albealias : RT @SergioSierra67: @PaoloGentiloni @EmmanuelMacron Il Presidente Francese #Macron ci vuole così tanto bene che quando si doveva votare per… -

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "L'tra #Merkel e #Schulz getta le basi per un governo di coalizione in. Una buona notizia per l'Europa". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo