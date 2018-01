Gabriele Gravina | capo della Lega Pro | ha annunciato la sua candidatura alla presidenza

Gabriele Gravina resta in Lega Pro : “le società vogliono che vada avanti” : “Per coerenza, come avevo annunciato, ho rimesso il mio mandato nelle mani delle societa’. I club mi hanno invitato ad andare avanti: mi hanno fatto notare che non si puo’ abbandonare la nave in un momento di difficolta’ e criticita’. Li ho ringraziati: trarro’ nuova energia per portare avanti un progetto e dare un contributo per il rinnovo del calcio italiano”. Queste le parole all’ITALPRESS del ...