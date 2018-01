Franco Zeffirelli accusato di molestie dall' attore americano Johnathon Schaech - Best

Un attore americano accusa Franco Zeffirelli : "Mi molestò sul set". Il figlio del regista : "Falso" : L' attore statunitense Johnathon Schaech (classe 1969) recentemente visto nelle serie tv 'Quantico' e 'Legends of Tomorrow', ha accusa to il regista Franco Zeffirelli (classe 1923) di averlo molestato ...

Notizia shock : Franco Zeffirelli accusato di molestie sessuali Video : L'accusa è molto grave e si abbatte sul più grande regista italiano ancora in vita: Franco Zeffireli. Il famoso regista, oggi novantaquattrenne, avrebbe abusato nel 1993 di #Johnathon Schaech, durante le riprese del film Storia di una capinera. L'attore americano afferma di avere taciuto per 20 anni in quanto distrutto da quella violenza che, secondo lui, è stata la causa delle dipendenze da alcol e droghe, che gli hanno rovinato gran parte ...