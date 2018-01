Francia | il latte contaminato ancora sugli scaffali

Salmonella nel latte in polvere : colpiti 35 bambini - inchiesta su Lactalis in Francia : Salmonella nel latte in polvere: colpiti 35 bambini, inchiesta su Lactalis in Francia Dopo i numerosi casi e i ritiri dal mercato, la magistratura francese ha avviato una inchiesta. Al centro dell’attenzione c’è l’impianto di Lactalis nell’ovest della Francia dove sono stati realizzati o trasformati i prodotti sospetti.Continua a leggere Dopo i numerosi casi e […] L'articolo Salmonella nel latte in polvere: colpiti ...

Epidemia di salmonella - colpiti 35 bambini in Francia : ritirati lotti latte artificiale contaminato : Al centro dell'attenzione c'è l'impianto di Lactalis a Craon, nell'ovest della Francia, dove sono stati realizzati o trasformati i prodotti sospetti. Lactalis ha espresso il sospetto che l'Epidemia possa avere avuto origine da alcuni lavori realizzati nell'impianto nel primo semestre dell'anno e ha già ritirato dalla vendita, tanto in Francia quanto nel resto d'Europa, i lotti che sono passati da questo stabilimento da febbraio scorso.

Francia : latte contaminato da salmonella - aperta inchiesta : La magistratura francese ha aperto un’inchiesta sul ritiro di latte artificiale dal mercato, deciso dall’azienda Lactalis dopo che venti bambini erano risultati contagiati dalla salmonella. Il 10 dicembre scorso il governo aveva annunciato un ritiro di 7.000 tonnellate di prodotto. Pochi giorni dopo Lactalis ha raddoppiato le quantità di latte artificiale da ritirare dal mercato. L'articolo Francia: latte contaminato da salmonella, ...

Francia - latte per neonati contaminato da salmonella : Dopo le segnalazioni di cinque nuovi casi di salmonella , registrati tra neonati, in Francia, il ministero dell'Economia ha pubblicato oggi una lista di 620 lotti di prodotti per l'alimentazione dell'infanzia, che saranno ritirati dal mercato, e per i quali è vietato il consumo e l'esportazione . I prodotti, ...