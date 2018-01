Forza Italia | post su Facebook pubblicato dall’Ucraina Palmieri | “Dietro non ci sono i

Pensioni - scontro Salvini-Berlusconi. Forza Italia difende la legge Fornero : La foglia di fico si chiama programma comune. Consta di due dense paginette suddivise in dieci argomenti che il «tavolo degli esperti» ieri ha trasmesso ai leader del centrodestra. I quali sposteranno qualche virgola, tanto per far vedere chi comanda, e poi metteranno in calce la firma, ciascuno a casa propria, senza cerimonie pubbliche, il minimo ...

La mossa a sorpresa di Forza Italia : «Lotito candidato a Salerno» : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il...

Sondaggi - “possibile il sorpasso di Forza Italia sul Pd”. Per Tecnè democratici poco sopra il 20% e centrodestra al 39 : Non solo il Pd che perde pezzi settimana dopo settimana. Non solo Silvio Berlusconi che spinge Forza Italia a guidare la coalizione di centrodestra. Ma ora potrebbe succedere quello che non sembrava possibile: il sorpasso dei berlusconiani sui democratici. E’ la sintesi di un Sondaggio di Tecnè per il TgCom24 che assegna al Partito Democratico il 20,7 per cento, valore più basso mai stimato, frutto di un calo di quasi 3 punti in un mese. ...

Forza Italia : 'Da Berlusconi nessuna disponibilità a larghe intese' : Le affermazioni di Silvio Berlusconi a Porta a Porta "non sono in alcun modo da intendere come una manifestazione di disponibilità a formule di governo diverse dalla coalizione di centro-destra". Lo ...

Lazio - caos centrodestra : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...

Elezioni : ipotesi candidatura di Claudio Lotito in Forza Italia e Paola Ferrari in 'Noi con l'Italia' : Il patron della Lazio, da sempre attratto dal mondo della politica, ammette di 'conoscere bene' sia Berlusconi, sia Lorenzo Cesa anche se al momento, ribadisce, non ha 'ancora ricevuto alcuna ...

C'è più voglia di Europa. Italia-Francia - nuovo trattato rafForza i legami : 'I dati incoraggianti dell'economia rappresentano un'opportunita' da non sprecare', afferma Gentiloni, 'continueremo a fare grandi cose insieme', assicura Macron. Sui migranti il premier sottolinea il ruolo fondamentale dell'...