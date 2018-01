Fonti rinnovabili | obiettivi UE a rischio al 2030

: RT @Legambiente: #Edilizia sostenibile, ecco #MaINN: libreria online dedicata ai materiali innovativi, sostenibili, naturali e salubri, pro… - Citta_Sostenib : RT @Legambiente: #Edilizia sostenibile, ecco #MaINN: libreria online dedicata ai materiali innovativi, sostenibili, naturali e salubri, pro… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) La transizione verso le energieprocede troppo lentamente perché l’Europa possa raggiungere gliambientali prefissati al, ossia il 27% di quota “verde” sul totale fabbisogno energetico del continente. Parola della società di consulenza strategica Roland Berger che nello studio Power to the People – The Future of Europe’s Decentralized Energy Market mette nero su bianco i limiti di un mercato tra i più strategici a livello UE. E avverte: sarà pressoché impossibile per l’Europa garantire forniture energetiche rispettose dell’ambiente, affidabili ed economiche in assenza di un mercato unico e stabile. REGOLAMENTAZIONE UNICA – Ed è proprio questo il punto. Oggi ogni Stato membro dell’Unione europea è responsabile delle proprie politiche energetiche e le diverse strategie messe in campo da ciascun Paese mettono di fatto in ...