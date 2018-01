: Fiocco di Neve, con i suoi capelli ghiacciati, commuove la Cina - Vanity Fair.it - TutteLeNotizie : Fiocco di Neve, con i suoi capelli ghiacciati, commuove la Cina - Vanity Fair.it - TutteLeNotizie : Fiocco di Neve, con i suoi capelli ghiacciati, commuove la Cina - Vanity Fair.it - Antonioc6696 : Fiocco di Neve, con i suoi capelli ghiacciati, commuove la Cina - ale_brt : RT @radiodeejay: È stato soprannominato "Fiocco di neve", ma il motivo non è così romantico - LeibrownLeila : RT @VelvetMagIta: Dalla #Cina la storia di "Fiocco di neve" che ha commosso il mondo: il piccolo Wang Manfu, 10 anni, è arrivato a scuola a… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Quando il maestro l’ha visto entrare in classe con ie le ciglia ghiacciate dallaha pensato di scattargli subito una foto e pubblicarla sui social network. Così Wang Manfu, 8 anni, originario Zhaotong Cityuna, zona rurale dello Yunnan cinese, in poche ore è diventato «di» e con la sua storia ha commosso la, ma non solo. Wang Manfu, che in cinese significa «pieno di felicità», ha camminato per quattro chilometri a una temperatura scesa sotto i nove gradi per arrivare a scuola nel giorno degli esami. Al maestro che lo ha accolto in classe ha raccontato di essersi dimenticato i guanti e il cappello a casa ma le sue mani e le guance segnate dal gelo raccontano la vita di tutti i giorni di Wang Manfu e degli altri 60 milioni di bambini che invengono chiamati «liushou». Sono quelli che rimangono a vivere insieme ai nonni in villaggi rurali molto ...