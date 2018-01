Figc | al via le consultazioni della Lega Serie A

Figc - Tommasi lancia la campagna elettorale via social : Dopo aver annunciato la sua candidatura alla presidenza della Figc in occasione delle elezioni del 29 gennaio, Damiano Tommasi lancia la sua campagna elettorale via social con un post dal titolo “3 idee per il calcio”. “Inviate attraverso i social (Facebook, Instagram, Twitter, con l’hashtag #cambiamoilcalcio) le vostre idee per il calcio che verra’. Le 3 che otterranno il maggior consenso mi impegnero’, da ...

Figc - Tavecchio : 'Via per il Mondiale - per il resto avrei resistito' : 'Io nella vita ho sempre preferito fare invidia che compassione. Mi sono dimesso dalla Figc per un motivo semplice: perché la mancata qualificazione al Mondiale, da primo tifoso, l'ho vista come un ...

Figc : si è dimesso Carlo Tavecchio : "Via per ambizioni e sciacallaggi politici : Riunione lampo del Consiglio Federale con il presidente che ha dato le dimissioni e ha chiesto quelle di tutti i membri. Quindi conferenza stampa urlata dove l'ex presidente attacca il Coni

Figc : si è dimesso Carlo Tavecchio : "Via per ambizioni e sciacallaggi politici" : Riunione lampo del Consiglio Federale con il presidente che ha dato le dimissioni e ha chiesto quelle di tutti i membri. Poi l'affondo sulle cause del suo passo indietro.

Tavecchio - l’idea per restare in sella : via Ventura - un big al suo posto e Maldini in Figc. Ci sono le elezioni - addio rivoluzione : La crisi del pallone italiano è (anche) un affare politico. Tra vecchi democristiani maestri nell’occupare le poltrone, senatori berlusconiani ambiziosi, i calcoli del Pd e i veti incrociati, il futuro della FederCalcio diventa un puzzle troppo complicato da risolvere. In cui la tentazione di non toccare nulla e dare giusto una manata di vernice per salvare le apparenze, alla fine potrebbe prevalere sul rischio di un repulisti generale, invocato ...

Ventura via per 800mila euro Addio clausola rinnovo al 2020 Figc - retroscena sull'esonero del ct : Giampiero Ventura darà l'Addio alla nazionale italiana: il ct azzzurro punta a una buonuscita da 7-800mila euro. Si tratta con la Figc. Mentre emerge un retroscena sul post Svezia-Italia dell'andata Segui su affaritaliani.it

Lazio deferita dalla Figc per la foto di Anna Frank romanista. Proposta l'archiviazione per Lotito : La Lazio paga, Lotito no. La Procura della Federcalcio ha infatti deferito al Tribunale Federale Nazionale la società biancoceleste per l'affissione, all'interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico, di diversi adesivi con l'effige di Anna Frank in maglia giallorossa. Gli adesivi della vittima dell'olocausto dipinta come tifosa della Roma sono avvenuti in occasione della partita Lazio-Cagliari dello scorso 22 ottobre e hanno scatenato un ...

Italia - ora via Carlo Tavecchio Agnelli e Squinzi per il rilancio Figc - è l'ora della rivoluzione : Estremizzando si può finalmente dire: meno male che abbiamo perso e ai mondiali i nostri giocatori ci andranno solo come turisti. Perché meno male: perché finalmente potremo ripartire da zero e dagli errori risorgere Segui su affarItaliani.it

Figc : mercoledì si decide il destino di Ventura (che andrà via). Tavecchio invece prova a resistere : La riunione in casa Figc si terrà mercoledì a Roma. E si deciderà sicuramente il destino di Gian Piero Ventura. Che infatti non ci sarà. Poi in altra sede verrà affrontato anche il destino del ...

La Procura della Figc archivia l'indagine sul Napoli : Il patron era tranquillo, lui ha sempre tenuto in prima linea i valori dello sport, tracciando una linea tra le persone che meritano di entrare nello stadio e quelle che invece devono restare fuori. ...

Procura Figc - ascoltato De Laurentiis : archiviato un altro procedimento : Giovanni Fiorentino, delegato dal Procuratore federale Giuseppe Pecoraro, ha ascoltato questa mattina il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in veste di testimone in relazione a un ...