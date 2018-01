Fifa 18 | Harry Kane è il giocatore del mese di dicembre della Premier League!

: @FIFA_naticos @todoUT #SorteoTOTY Buffon,Dani Alves,Sergio Ramos, Bonucci,Modric,Kroos,Iniesta,Cristiano Ronaldo,Messi,Harry Kane - zequi9977 : @FIFA_naticos @todoUT #SorteoTOTY Buffon,Dani Alves,Sergio Ramos, Bonucci,Modric,Kroos,Iniesta,Cristiano Ronaldo,Messi,Harry Kane - luigigallo07 : @todoUT @FIFA_naticos Supergigi (Buffon),el Churu (Ramos), leo (bonucci),la bestia (Alex sandro),The crazy boss (Da… -

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 12 gennaio 2018) EA Sports e laLeague hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” deldi, come migliordel campionato inglese, è il centravanti del Tottenhamche si aggiudica così il secondo POTM di questa stagione dopo quello di settembreha battuto la concorrenza di … L'articolo18:è ildeldisembra essere il primo su I Migliori di