FIFA 18 supera quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo

Gran Turismo Sport supera FIFA 18 nella classifica di vendite italiana : Come spesso accade l'inizio di una nuova settimana è il momento perfetto per guardarsi alle spalle e scoprire l'andamento del mercato italiano per scoprire quali sono i videogiochi che stanno vendendo meglio all'interno del nostro Paese.AESVI ha in questo senso condiviso le classifiche di vendita che si basano sui dati raccolti da GfK Retail and Technology. Le classifiche in questione si concentrano sulla settimana 42 di questo 2017, ovvero il ...