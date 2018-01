Fifa 18 : annunciata la eMLS. In palio un posto ai play off della Fifa eWorld Cup - il mondiale di Fifa 18! : Dopo Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga un altro campionato calcistico nazionale annuncia l’arrivo di una competizione eSports dedicata ai pro player: stiamo parlando della Major League Soccer, massima competizione in Canada e USA, che ha da poco annunciato l’arrivo della eMLS, un torneo in cui i vari Pro player nordamericani si sfideranno, rappresentando ciascuno dei […] L'articolo Fifa 18: annunciata la eMLS. In palio un posto ...