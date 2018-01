«Fate i genitori | non i manager di vostro figlio» | il consiglio virale del tecnico di

: Prendete un fatto di cronaca. Fate il paragone con quando voi eravate giovani e di come i vostri genitori ve le suo… - REntropia : Prendete un fatto di cronaca. Fate il paragone con quando voi eravate giovani e di come i vostri genitori ve le suo… - fabioingoio1 : «Fate solo i genitori, basta e avanza». La lettera del coach a papà e mamme dei piccoli sportivi è virale - AndreaDelfraro : «Fate solo i genitori, basta e avanza». La lettera del coach a papà e mamme dei piccoli sportivi è virale - seokleaves : Visto che ultimamente mi capita di vedere parecchi video di genitori che fanno annusare ai propri cani i figli appe… - Norma_Gimondi : «Fate i genitori. E basta così». La lettera del coach è un pugno allo stomaco -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) «E’ vero, ho attaccato una pallina da tennis sulla culla di mioe appena è stato possibile gli ho messo in mano una racchetta per cominciare a colpirla». Ecco, ciò che è successo anni fa in casa Agassi è esattamente quello contro cui combatte Andrea Schenal, allenatore di sci del Comitato Veneto. Lui, che in tanti anni di lavoro sulle piste ne ha viste di tutti i colori, ha pubblicato su Facebook una lettera aperta indirizzata aidei giovani atleti, diventata in poche oresui social. LEGGI ANCHEI figli degli sportivi: chi segue le orme di papà? «Spesso il genitore pretende di essere capo allenatore, direttore sportivo, preparatore atletico, fisioterapista e giornalista, tutti ruoli che necessitano di una preparazione specifica», scrive riprendendo il blog del mental coach Giovanni Gabrielli. «Il mioè:solo i, basta e avanza». Chiaro e ...