Farsi ricostituire la pensione serve? ecco cosa si può chiedere all' Inps

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Adeguamento delle pensioni al tasso di inflazione, parte dicollegata a determinate situazioni reddituali o di composizione del nucleo familiare e nuovi provvedimenti introdotto dai vari Governi che si sono succeduti negli anni rappresentano cose che i pensionati potrebbero sfruttare per percepire di più di. La conosciutissima campagna informativa della Cgil, invita i pensionati italiani aricalcolare la propriacome già molti suoi tesserati hanno fatto. Ogni 10 pensioni controllate dalla Cgil, ben 3 risultavano di importi non corrispondenti al profilo del pensionato. In pratica l’eroga pensioni inferiori a quelle spettanti ed i motivi di queste anomalie sono i più svariati. Le colpe dell’? Unache occorre ribadire sulla vicenda è che dal punto di vista legale l’non ha alcuna colpa o responsabilità. Diversa invece la responsabilità dal ...