Facebook vuole trasformare il News Feed per promuovere i “post significativi”

Facebook ci vuole più felici : E per farlo mostrerà nella sua sezione Notizie soprattutto contenuti di amici e familiari, riducendo quelli delle Pagine: vi sentite già meglio?

Accordo 'social' tra Facebook e Sony Music : dove vuole arrivare Zuckerberg? : E poi cosa farà? L'ipotesi che stia progettando una sua piattaforma di Musica in streaming, un Facebook Music tanto per intenderci, è tutt'altro che remota...

Facebook vuole che tu pubblichi le storie di Instagram anche su WhatsApp : Il circuito della pubblicazione delle storie da una piattaforma all’altra del gruppo Facebook sta diventando più intricata del famoso gioco del lupo, la capra e cavoli da portare in salvo dall’altra parte del fiume. Se a settembre, per rimpolpare un po’ le sorti della sezione sul social network della sezione dedicata era stata introdotta la possibilità di pubblicarle direttamente da Instagram (dove hanno preso subito piede sin ...

Nadia Toffa - su Facebook gli auguri di buon Natale 'a chi mi vuole bene' - People - Spettacoli : LA SUA STORIA ha fatto davvero il giro del mondo. O meglio, l'eco del gran trambusto che ha generato sul web è arrivato al mondo reale che muove oltre i confini dell'Italia costringendolo a chiedersi chi fosse Nadia Toffa . Un nome e un cognome diventati proprio sul finire del 2017 una delle chiavi di ricerca più digitate ...

Mega accordo tra Facebook e Universal Music : dove vuole arrivare Zuck? A questo proposito, il fine ultimo di Zuckerberg & co potrebbe proprio essere questo: una piattaforma di streaming Musicale, magari con doppio tier audio e audio/video, da proporre ai propri utenti ...

Come Facebook vuole diventare un'agenzia di viaggi : Ci siamo fatti raccontare da Marco Grossi, senior manager di Facebook Italia, Come attraverso pubblicità e IA stanno operando nel settore viaggi

Ricordi il Poke? Facebook vuole resuscitarlo. E moltiplicarlo : Chi si ricorda il famigerato “poke” di Facebook? A dirla tutta, non se n’è mai andato. Sembra una di quelle vezzose (e un po’ enigmatiche) funzioni a cui il social network non riesce a fare a meno. Risale praticamente a dieci anni fa, quando cioè la piattaforma si chiamava ancora TheFacebook. Il poke è un po’ come quando sei assorto in una conversazione e qualcuno, da dietro, ti fa tap tap con due dita sulla spalla. Richiamando la tua attenzione ...

Facebook vuole i bambini - ecco Messenger Kids per i minori di 13 anni : Facebook lancia un’applicazione dedicata ai minori di 13 anni e chiude così, almeno per il momento, un percorso iniziato diversi anni fa. Quando, nel lontano 2011, il fondatore Mark Zuckerberg, nel corso di un summit nel New Jersey, aveva spiegato che quel limite prima o poi si sarebbe dovuto superare. C’è voluto un po’ di tempo, perché negli Stati Uniti c’è una legge seria che si chiama Children’s Online Privacy Protection Act che impone rigide ...

Facebook ci vuole nudi per combattere il revenge porn : Alla fine di una relazione, il terrore degli incauti che hanno immortalato sé stessi in pose osé, o filmato le proprie evoluzioni amorose, è che il proprio, o la propria, ex - per vendetta - metta online video o fotografie imbarazzanti. Ovvero, quello che viene definito "revenge porn". Come combattere il fenomeno? Facebook ha avuto un'idea, che finora però non sembra aver riscontrato ...

Adesso Facebook vuole le nostre foto porno per non farle finire su Facebook : Questo autoproclamato impero del bene – lo stesso che vi esilia per un mese se mandate una foto goliardica ai vostri amici, che scambia "L'origine del mondo" di Courbet o "Il bacio" di Rodin per ...

